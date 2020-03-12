外資湧入致新台幣升值　央行總裁楊金龍：密切關注、本於職責維持穩定

▲ 中央銀行總裁楊金龍。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李瑞瑾／台北報導

央行總裁楊金龍今（12）日赴立法院財政委員會進行業務會報，立委指出，各國祭出寬鬆政策挽救疫情導致的金融市場危機，熱錢大量湧進造成新台幣升值恐衝擊金融市場穩定，央行總裁楊金龍回應指出，央行是目標維持金融穩定，目前全球股匯市波動，資金進出頻繁、金額又龐大，央行會盡能力讓市場穩定，「每天非常注意，對於會波及到經濟的情況相對就會降低。」

而針對外資匯入讓新台幣重現2字頭，但尾盤總是會回歸30以下，是否是央行出手「趕外資」，楊金龍表示，外資進入台灣就是要買股票，但進來後沒有進入股票市場，就違反金管會規定，基本原則就是當央行認為外資有行為擾亂到外匯市場秩序時，會針對外資行為告訴它，匯進來那麼久就要進入股市，「也不是就趕他們出去」。

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新台幣匯率從去年以來都是升值，楊金龍指出，外資操作靈活、有進有出，近期內是有匯出，跟去年來比是有比較大幅匯出現象；且強調，央行都會密切關注資金移動情況，就整體來看，當遇到大量、短時間的進出，都是央行會進場的時點。

另外針對立委詢問今年是否會成為新一場「金融風暴」，楊金龍表示，依照目前掌握資訊，「我個人認為金融風暴發生機率不高」，針對歐洲央行總裁拉加德（Christine Lagarde）指出，已經進入「類金融風暴」，楊金龍表示，歐洲經濟本來就不是很好，歐元區本身也有些金融上的問題，疫情加進去擾亂後，加上其他國家一直在降息，才會加拉德有感而發。