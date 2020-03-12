微波爐消毒紙鈔！蠢大媽防疫變「燒錢」…180萬秒剩95萬

▲南韓疫情嚴峻，近日陸續傳出有民眾聽信坊間謠傳的「防疫小偏方」，將紙鈔放進微波爐「消毒」。（圖／路透社）

圖文／CTWANT

新冠肺炎疫情在南韓嚴重，造成許多民眾恐慌，坊間也流傳許多防疫消毒的小偏方。一名大媽聽聞把紙鈔放進微波爐可消毒，因此將價值180萬韓元的錢放進去加熱，結果下場悽慘。

新冠肺炎疫情嚴重，有關殺菌的偏方也跟著出現，甚至傳出將紙鈔放進微波爐裡可以達到消毒的功效。據南韓媒體《中央日報》報導，一名來自慶北的天兵大媽，日前將36張幣值5萬紙鈔（共180萬韓元）塞進微波爐裡，結果鈔票開始燒焦冒煙。

報導指出，如果毀損的鈔票保留面積還有75％，仍可向南韓央行兌換全額；剩餘面積40-75％，則可兌換一半；如果少於40％，你將收不回任何一毛錢。該名天兵大媽事後到銀行兌換，其中34張鈔票嚴重損毀，但仍退回一半的金額（85萬韓元），剩下的2張鈔票則是全數退還，大媽總計拿回95萬韓元。

南韓央行表示，所有經過金融機構收回的鈔票會經過特殊處理，消毒後會放在隔離櫃2周；同時提醒民眾，使用微波爐對鈔票殺菌的作法有待商榷，但那很明顯會增加火災的風險。

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