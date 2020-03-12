防疫見效有望提早解禁！川普鬆口：重新評估中韓旅遊限制

▲南韓防疫見成效，川普承諾願重新評估是否提早解除旅遊限制。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

美國總統川普於當地時間11日上午發表全國談話時提到，有鑑於南韓與中國大陸疫情減緩，同意重新評估是否將提早解除兩國的旅遊限制。與此同時，川普也強調，近期內會採取嚴厲防疫措施以控制疫情。截至12日為止，南韓確診人數為7869人，死亡人數來到66人。

根據SBS報導，川普11日針對新冠肺炎疫情在白宮發表全國演說。在全國談話中，川普透露，南韓與中國大陸疫情正在持續改善，因此有意重新考慮是否提早解除兩國的旅遊限制。他提到，「我們正在觀察中國和南韓的狀況（疫情）」、「這兩國的疫情逐漸獲得改善，因此我們將會重新評估是否有提早解除旅遊限制與警報的可能性。」

美國國務部目前將南韓列為第三級旅遊警示區，其中疫情最為嚴重的大邱市則單獨被列為最高級的第四級旅遊警示區。而由南韓出發飛往美國的航班，所有乘客在搭機前皆須測量體溫。

▲南韓目前被美國列為第三級旅遊警示區。（圖／路透）

另一方面，川普在同天演說中也提到，自美東時間13日起，將禁止來自所有來自歐洲國家的旅行者，期限為30天，以上禁令不適用於英國。

川普表示將採取「緊急行動」，協助受疫情影響的小型企業與勞工，確診、遭到隔離或者照顧患者的民眾都有機會獲得經濟支援。他已向國會要求500億美元（大約新台幣1.5兆元）的小型企業貸款，財政部將允許特定企業無利息、無罰款延遲納稅。