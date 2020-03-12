台積電跌破290元、狂瀉15元　60分鐘市值蒸發3900億元

▲台積電近兩日即面臨300元保衛戰，今日正式失守。（圖／記者湯興漢攝）

記者周康玉／台北報導

受到美股連日暴跌、川普發言轉保守、世界衛生組織也定義新冠肺炎（COVID-19）疫情為大流行（Pandemic）後，台股今（12）日崩盤，早盤已跌逾500點，台積電（2330）開盤就跌破300元，以299元、跌3.5元，一路探新低，截至10點10分，來到287元，跌15元或4.8%，總市值來到7.44兆元，一日蒸發3900億元。

台積電ADR下跌2.27美元，跌幅 4.16%，以52.24美元作收。以3月11日新台幣匯市收盤價30.095元計算，相當台股台積電每股為314.43元。

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台積電近來遭外資狂倒貨，截至昨日，台積電連五日賣超達14萬張，近20個交易日賣超更超過30萬張。賣壓持續至今，截至上午10點10分，內盤量逾4萬張，換言之，賣家急於出脫持股高達4萬張。

受到疫情直接衝擊，不僅影響2月工作天數外，復工能見度不佳，讓電子業烏雲壟罩。台積電在上海有8吋廠，南京有12吋廠，然而半導體類因自動化程度高，晶圓代工運作週期長，所受衝擊相對小，台積電2月營收也因此穩住、為933.94億，月減9.92%，儘管來到七個月新低，但仍較去年同期大增五成。

截至目前為止，台積電對於財測目標不改變。台積電預估第一季營收為102億-103億美元，較去年第4季減少0.8%-1.8%，以1美元兌換新台幣29.9 元計算，營收約為新台幣3049.8億元-3079.7億元，毛利率48.5-50.5%、營益率37.5-39.5%。以目前1月、2月累計營收來到1970.78億元，3月營收約落在1079.02億元-1108.92億元，單月營收將回升至千億元大關。

