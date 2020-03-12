逼近0旅客！歐洲照飛「幽靈航班」浪費千噸燃料　苦撐原因曝光

▲越南航空一名員工在機上消毒，藉此防範新冠肺炎擴大。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊航空與旅遊產業，許多航班上近來幾乎空無一人，然而，多家歐洲的航空業者仍是派出「幽靈航班」，雖然沒有乘客，依舊選擇浪費數千噸的燃料，原來這是來自歐盟的一個規定。

英國《泰晤士報》（The Times）報導，疫情爆發期間，英國的航空公司仍被迫營運「幽靈航班」（ghost flights），其實這來自歐盟的一個規定，那就是「使用它或失去它」（use it or lose it）；根據條約定義，無論規模大小，每間航空業者都能享有公平待遇，可以降落在歐洲較大的機場，不過若1年使用的次數少於額度的80％，等同把機會讓給競爭對手。

《衛報》指出，歐洲各地的航班公司不斷浪費大量燃料，然而機上幾乎沒有乘客，未來預期也是一片慘澹，包括朝脫歐之路邁進的英國，直到今年底為止，其航空業者仍與歐盟有著連結，維珍航空 （Virgin Atlantic）就是其中一個例子，飛機上幾乎是空的。

不過，歐盟最新決定暫停這項規定，使得航空公司能夠停飛「幽靈航班」。歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示，她擔憂在未來幾天或幾周內，航空業的情況可能只會變得更糟，因此委員會將盡快提出修改規定，以便讓業者更容易保留各方的著陸許可。

馮德萊恩說明，這是一項暫時性的舉措，旨在幫助減輕航空業者的壓力，對於小型公司來說尤其重要。如今，多家大型航空受到疫情衝擊，都紛紛採取緊急措施來壓低成本。國際航空運輸協會（IATA）估計，該產業可能損失高達1130億美元。

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