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全球第2位愛滋病痊癒者！　「幹細胞移植」治好17年病魔

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▲「趨化因子受體5」（CCR5）是白血球表面的一種蛋白質，但少數人的基因組中含有突變型基因，廣稱為CCR5-32，與普通CCR5基因相比，可對R5型HIV引起的愛滋病免疫。（圖／取自免費圖庫Wikimedia Commons）

▲「趨化因子受體5」（CCR5）是白血球表面的一種蛋白質，但少數人的基因組中含有突變型基因，廣稱為CCR5-32，與普通CCR5基因相比，可對R5型HIV引起的愛滋病免疫。（圖／取自免費圖庫Wikimedia Commons）

實習記者劉雪兒／綜合報導

來自倫敦的40歲卡斯蒂列霍（Adam Castillejo）罹患淋巴癌以及愛滋病，醫界稱他為「倫敦病患」。他在2016年接受幹細胞移植後，正式宣佈成為全球第二位愛滋病痊癒者，結束長達17年的折磨，對此，愛滋病專家表示，這種治療方法要承擔的風險太大，且已經有很多失敗的例子。

根據《紐約時報》報導，卡斯蒂列霍是在2003年確診感染愛滋病；2012年確診罹患淋巴癌，並在2016年5月接受乾細胞移植。值得一提的是，幹細胞捐贈者擁有罕見的突變基因「CCR5-delta 32」，能抵抗愛滋病毒感染。

▲ 治癒後的卡斯蒂列霍決定公開身分，想帶給愛滋病患及那些與愛滋病共處的人帶來希望。（圖／翻攝自推特／@AcAvila79）

▲ 治癒後的卡斯蒂列霍決定公開身分，想帶給愛滋病患及那些與愛滋病共處的人帶來希望。（圖／翻攝自推特／@AcAvila79）

幹細胞移植結束後，卡斯蒂列霍持續16個月接受藥物治療，2017年9月起停藥，經過18個月，體內仍未檢測出愛滋病毒，醫生認為他的病情已得到「長期緩解」。持續觀察30個月後，研究人員將他的病情評估從「長期緩解」修改為「治癒」，是全球第二位愛滋病痊癒者。隨後，他決定公開身分，希望藉由自己的故事帶給人們正能量。

▲53歲的布朗（Timothy Ray Brown）是首位治癒愛滋病的患者。（圖／翻攝自推特／@Timothy Ray Brown）

▲53歲的布朗（Timothy Ray Brown）是史上第一位痊癒的愛滋病患者。（圖／翻攝自推特／@Timothy Ray Brown）

值得一提的是，來自美國的布朗（Timothy Ray Brown）於1995年時，在德國首都柏林確診愛滋病；2007年罹患急性骨髓性白血病，在醫學界稱為「柏林病患」。他在2017年接受幹細胞移植手術後，成為史上第一位愛滋病痊癒者，而「CCR5-delta 32」就是治癒他的基因。

不過，愛滋病領域的專家表示，這樣的治療方法不適合用於其他方面健康的愛滋病患者，不能廣泛使用是因為要承擔的風險太大，且已經有很多失敗的例子。專家補充說，「倫敦病患」跟「柏林病患」確實是很好的案例，相信科學家一定可以從中找到治療愛滋病的方法。

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