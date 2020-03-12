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新冠肺炎之前「20世紀最慘傳染病」　西班牙流感…慘釀5000萬人死亡

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▲▼ 新冠肺炎,武漢肺炎,肺炎,口罩。（圖／路透）

▲新冠肺炎在全球造成大流行，。讓人想起過去的歐洲疾病傳染史。（圖／路透）

（中央社記者唐佩君布魯塞爾11日專電）世界衛生組織日前宣布武漢肺炎為全球「大流行」，回顧20世紀以來全球大流行疾病，其中蔓延最廣最嚴重的是1918年西班牙流感大流行，造成全球約2000至5000萬人死亡。

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在日內瓦記者會上表示，2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）在114個國家或地區有超過11萬8000例病例，逾4000人喪生。經評估可視為全球大流行（pandemic）。

譚德塞說，這是首次由冠狀病毒引發的全球大流行，對疫情快速傳播及嚴重程度，以及一些國家不作為的狀況深感擔憂。「大流行」通常定義為一種在世界範圍內廣泛傳播的疾病。2019年冠狀病毒疾病自去年底爆發以來，在中國境內快速蔓延並擴散全球，自2月中旬公共衛生專家就在談論可能是自2009年以來另一次大流行，但世衛至今天才正式宣布，雖然譚德塞表示這項宣布不會改變世衛組織的工作，但會影響各國更積極應對。

根據歐洲疾病預防管制中心（ECDC）整理，人類歷史上有多次大流行疾病，早期是霍亂、鼠疫及天花，20世紀最大的威脅則是流行性感冒。20世紀初至今的「大流行」疾病，首先是從1918年至1919年爆發的流感大流行，又稱為西班牙流感，延燒近乎全球各地，當時醫療條件遠不比現今，造成2000萬至5000萬人喪命，被認為是近代最致命的傳染病疫情。

第2及第3次是1957年亞洲流感及1968年香港流感，估計死亡人數均約在100萬至400萬人之間。第4次則是2009年在墨西哥和美國傳出H1N1新型流感疫情，根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）統計，美國約6100萬人染病、約1萬2000人不治。但是世界衛生組織當時宣告新型流感大流行後，曾被批評為可能被一些製藥企業誇大，促使世衛做出這項宣告，而這些企業從中賺取數十億歐元不義之財；世衛否認這項指稱。

世衛2009年宣布H1N1新型流感「大流行」，表示疫情在全球持續傳播，但這並不反映疫情的嚴重程度。而世衛這項宣布可促使各國應對策略自大流行準備階段調整到應對「大流行」階段，可能會引起更多國家在全國或局部實施擴大緊急應變措施。例如疏遠社交、限縮人際接觸，像是學校停課；商界會鼓勵使用視訊或電訊取代面對面會議，更多公眾活動也會取消。

世衛2009年宣布H1N1新型流感大流行後，鼓勵各國將重點放在H1N1病人的診斷和治療上，也就是策略由圍堵轉為減災。因為一旦無法遏止病毒，高規格的防治工作可能耗用過多社會成本，影響長期的防疫能量，建議衛生系統應做好準備，以便管理更多、病情可能更重的病例。

不過，譚德塞今天特別表示，一些國家的政策已證明可以圍堵病毒，宣布「大流行」並不是要改變遏止策略，強調包括遏止及減災的混合策略很重要，所有國家都必須在保護健康、最大程度地減少經濟和社會破壞與尊重人權之間取得平衡。

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