美國會醫師：全美新冠肺炎確診人數上看1.5億！

▲歐洲國家疫情轉趨嚴重。（示意圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

美國確診新冠肺炎（COVID-19）的人數迄今已破1000人，奪走至少31條寶貴性命。但根據美國國家過敏及傳染病研究所主任弗契11日表示，新冠肺炎的致死率至少是流行性感冒的10倍，若不採取積極適當措施，「（屆時美國境內感染人數）將上升，可能涉及數百萬人。」美國國會醫療團隊主治醫生摩納翰預測，全美將會有7000萬至1.5億人中鏢。

CNBC報導引述弗契（Anthony Fauci）說法指出，SARS當年疫情自2002年11月爆發，持續至2003年7月，期間死亡率約莫落在9%至10%之間，反觀在中國爆發的新冠肺炎疫情，儘管此次的狀況沒那麼致命，但傳播力相當強，「若把可能染病但尚未確診的個案算進來，致死率可能接近1%，也就是流行性感冒的10倍。」弗契說明，流行性感冒的致死率為0.1%。

▲美國國家過敏及傳染病研究所主任弗契（Anthony Fauci）。（圖／路透）

「我敢說，我們將會有更多的確診病例，情況會比現在還遭」，弗契透露，美國的新冠肺炎疫情才開始數周而已，目前會讓情況變遭的關鍵有2大因素，分別是控制來自其他國家的感染患者入境、控制國內的地方疫情，一旦發生社區傳播事件，或衛生部門找不到各地疫情爆發的源頭，政府將無法有效控制疫情。

NBC則是引述2名消息來源的說法指出，美國國會醫療團隊主治醫生摩納翰（Brian Monahan）10下午在閉門會議上對參議院工作人員透露，全美將會有7000萬至1.5億人感染新冠肺炎。

美國各地政府現已祭出許多因應措施，包括關閉學校、取消遊行、禁止大型集會活動等。面對估算美國境內感染人數的提問時，弗契坦言，此一數字將取決於政府如何應對，「在我們把如何因應的因素考慮進來之前，我無法給出一個確切且現實的數字，如果我們太過自滿，不採取真正積極的遏制緩解（疫情）的措施，這個數字可能會上升，可能涉及數百萬人。」

儘管中國疫情現已趨緩，但全球各國的狀況似乎越來越嚴重。根據美國約翰霍普金斯最新疫情統計，義大利現階段的應情僅次於中國，感染人數已破萬，緊接著是伊朗的9000例及南韓的7869例。

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