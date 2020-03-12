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美媒大讚「台灣防疫」教導全球寶貴一課！列出8點關鍵狂推

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▲▼0311中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

▲台灣發現新冠肺炎疫情，迅速成立中央流行疫情指揮中心。圖為指揮中心11日的記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

記者吳美依／編譯

新冠肺炎疫情全球擴散，美國《國家廣播公司》（NBC）於10日整理出台灣防疫工作的8項關鍵要點，並指出這些行動值得他國借鏡與學習。文中提到，台灣距離中國大陸只有81英里（大約130公里），航班飛行距離很短，平時就有不少陸客，且疫情爆發適逢台商返鄉慶祝農曆春節，但因從SARS疫情中記取教訓、妥善運用，政府與人民都做好了準備，有效遏止病毒傳播。

一、保持警覺、積極主動

中國去年12月31日通知世界衛生組織（WHO）國內出現多起不明肺炎病例，台灣衛生福利部疾病管制署（以下簡稱疾管署）立刻下令監測搭乘來自武漢航班的乘客。

雖與北京關係不佳，政府專家小組仍獲准於1月12日前往大陸進行調查，返國不久之後，當局就要求醫院檢測、通報類似病例，協助辨別染疫民眾，追蹤其接觸史並隔離相關人員。上述行動早在台灣1月21日出現首宗病例、世界各地提高警覺以前就已經完成。

二、設立指揮中心

台灣疾管署早在1月20日成立中央流行疫情指揮中心，並由衛生部長陳時中（Chen Shih-chung）領導，調查確診與疑似病例，也努力與中央、地方政府部會合作，協調台灣各地應對措施，包括撥送資金、動員人員與學校消毒等等。

史丹佛衛生政策（Stanford Health Policy）的教授、政策分析博士王傑森（Jason Wang）指出，此舉讓台灣得以迅速推出一系列防疫措施，「這些政策與行動超出了邊境控管的範圍與程度，因為他們知道這還不夠。」

三、採取迅速且果斷的行動

台灣很早就採取了強硬行動，1月26日、也就是出現首宗確診的5天以後，就宣布禁止來自武漢的旅客入境，遠比其他國家都還要早。不久以後，針對幾乎所有中國城市採取相同措施，僅允許台灣民眾入境。

▲▼故宮從14日開始每周一休館做全館消毒，故宮在展場入口目前都架有紅外線體溫檢測儀，自動測量所有入館的遊客及員工體溫，遊客入場也會先噴消毒酒精，故宮員工也戴上口罩。（圖／記者呂佳賢攝）

▲故宮在展場入口目前都架有紅外線體溫檢測儀，自動測量所有入館的遊客及員工體溫，遊客入場也會先噴消毒酒精，故宮員工也戴上口罩。（圖／記者呂佳賢攝）

四、使用科技偵測、追蹤案例

台灣在2003年SARS疫情爆發以後就在機場安裝體溫檢測儀，偵測發燒的旅客。乘客也可以掃描QR Code，在網路上通報旅遊史與健康症狀，上述數據將被直接送往疾管署。

來自疫情嚴重地區者，即使沒有症狀，仍須接受14天的強制居家隔離，並透過智慧型手機的位置分享功能追蹤行動。如果違反強制隔離，隱瞞旅遊史與症狀，都將面臨巨額罰款。

此外，台灣當局也迅速確認曾與患者接觸的人，要求接受檢測並居家隔離，甚至會反覆檢測先前篩檢結果呈現陰性的人，積極找出病例。

▲▼威欣利實業有限公司口罩生產線上作業情形。董事長陳怡利表示公司內作業員一天兩班，一班11小時不停趕工生產防疫所需口罩。產能全開一天可產出15萬片以上口罩，並由政府於當天徵用收走。（圖／記者湯興漢攝）

▲政府禁止口罩出口、設立新的生產線，確保國內口罩供應充足。圖為威欣利實業有限公司口罩生產線上作業情形。（圖／記者湯興漢攝）

五、確保防疫用品供應充足

政府為了確保口罩穩定供應，迅速禁止廠商出口口罩，實施定量配給制度，並且統一制定價格。此外，也設立新的生產線，派遣士兵進駐工廠，大幅增加產量。

六、大眾教育

政府要求電視與廣播電台每小時撥放防疫宣傳，包括病毒如何傳播、正確洗手的重要性以及配戴口罩的時機。民眾也了解，大多數病患症狀輕微甚至沒有症狀，所以死亡率可能比目前報導所寫的更低。另外，旅遊與接觸史才是感染風險程度的關鍵要素，而非國籍或種族，此點有助於減少歧視。

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）說，「我們認為，唯有資訊透明，人們擁有足夠醫療知識，才能減少他們的恐懼。」

▲▼台灣大學3/2早上開學為有效管控疫情多處管處入口將管制、量額溫，並要求配戴口罩，入場時以酒精消毒雙手。另外所有來臺大洽公的訪客，都需填寫嚴重特殊傳染性肺炎健康關懷問卷。（圖／記者湯興漢攝）

▲台灣許多辦公大樓、學校、社區運動中心、公寓大樓等場所都要求進出人員量體溫、消毒。圖為台灣大學3月2日開學的管控措施。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼武漢肺炎疫情漫延，通車首日的環狀線車廂內乘客無不戴上口罩。（圖／記者湯興漢攝）

▲捷運環狀線車廂內乘客無不戴上口罩。（圖／記者湯興漢攝）

七、獲得大眾支持

台灣一名校長表示，大眾配合政府建議的防疫措施，是遏止病毒傳播的重要關鍵，超過95％家長在家裡測量孩子的體溫，並在孩子到校前向校方報告，「不論政府怎麼做，民眾都必須為自己的健康負責。」

台灣目前許多所有辦公大樓、學校、社區運動中心、公寓大樓等場所都已經備好酒精、額溫槍等用品，要求出入人員接受體溫檢測、消毒等等。

八、記取SARS經驗

台灣在2003年SARS疫情期間釀成73人死亡，經濟受到重創，但這次政府與人民都記取教訓，做好充分準備。

谷辣斯．尤達卡說，台灣的醫療保險體系幾乎支援了99％的人口，對於遏止疫情蔓延至關重要，「台灣健保讓每個人都不必擔心看醫生，如果你懷疑自己感染新冠肺炎，你不用擔心無法支付去醫院接受篩檢的費用，你可以獲得免費檢測。如果被迫隔離，在這14天期間也會被支付食物、住宿與醫療費用，所以沒有人會因為無法負擔而不去看醫生。」

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