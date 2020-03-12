下周央行監事會是否宣布降息　央行總裁楊金龍不鬆口

▲ 中央銀行總裁楊金龍。（資料照／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

央行總裁楊金龍今（12）日赴立法院財政委員會進行業務會報，針對今年是否有機會降息，楊金龍仍未明確表態，僅不斷強調「會在下周理監事會議決定。」

央行表示，中國大陸爆發嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情擴散，威脅全球經貿活動，IHS Markit 預測本(2020)年全球經濟成長率由上(2019)年之2.6％降至2.5％，OECD大幅下修至2.4％。

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楊金龍表示，目前疫情看起來有點嚴重，主計總處在2月初的預測，以及其他機構的預測也都有下調，也有的低於2％，但整體來看平均仍是2％以上。

楊金龍表示，央行於去年第四季預測經濟成長率為2.57％，主要認為主要衝擊是在第一季，但考量到疫情衝擊，現在可能是在上半年都會受到衝擊，在下周理監事會會提出央行的最新預測。

另外，本年初以來，為因應肺炎疫情對經濟造成之風險，3月3日Fed緊急降息 2 碼，加拿大及香港亦跟進降息2碼；另泰國、菲律賓、印尼、澳洲央行均降息1碼，馬來西亞兩度降息共2碼，中國人民銀行則採取各種支持金融市場之措施。惟 ECB、日本、南韓、紐西蘭、印度及越南等央行維持政策利率不變。

針對央行本次是否會做出降息決定，楊金龍表示，「目前還沒有確定」，市場的確有會有下行風險，不過他也未透露是否降息的口風，「要尊重其他理事」，僅強調會在下周理監事會議中討論。

針對立委提問，全球疫情狀況是不是降息重要指標，楊金龍回應，包含疫情影響情況、各國中央銀行因應行為，以及股匯市資金流動、對金融市場會不會造成威脅或不穩定衝擊等因素，理監事會都會針對來討論。

另外，楊金龍指出，有許多學者認為降息並不能挽救經濟衝擊，也持相同看法，貨幣政策對於疫情帶來的經濟、金融衝擊，做到的刺激有限，認為政府也要做出針對性財政政策。