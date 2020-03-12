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1500年前維京人箭頭「自行出土」　挪威冰川發現2千件文物

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▲尤通黑門山國家公園佔地面積大約3500平方公里，有近200座海拔超過2000米的高山，其中加爾赫峰（Galdhøpiggen），格利特峰（Glittertind）和大斯卡加斯特峰（Store Skagastølstind）是公園內最高的三座山峰。（圖／取自免費圖庫Wikipedia）

▲尤通黑門山國家公園佔地面積大約3500平方公里，有近200座海拔超過2000米的高山，其中加爾赫峰（Galdhøpiggen），格利特峰（Glittertind）和大斯卡加斯特峰（Store Skagastølstind）是公園內最高的三座山峰。（圖／取自免費圖庫Wikipedia）

實習記者劉雪兒／綜合報導

考古學家們在挪威南部尤通黑門山脈（Jotunheimen）發現「自行出土」的古老文物，經過驗證後，確定是1500年前維京人留下的箭頭，箭長約有7英寸、重28公克以上，屬於日耳曼鐵器時代。此外，考古學家還發現2000多件文物，其中最古老的文物可追溯約有6000年的歷史。

根據《每日郵報》報導，尤通黑門山占地面積大約3500平方公里，有近200座海拔超過2000米的高山。由於氣候暖化導致冰川融化，考古學家們才得以發現這些文物，但也意味著如果沒有及時發現，一旦暴露在氧氣和陽光下，就會因為溫度差異而遭到破壞。

事實上，氣候暖化導致文物「自行出土」的例子不止這一樁， 其實早在去年9月時，考古學家們在挪威奧普蘭冰川考古項目中，就發現維京人和中世紀時期的文物，其中包括鹿角製成的箭，且推測已經有2000年歷史。

維京人生活在1000多年前的北歐，也就是現在的挪威、丹麥和瑞典，曾經被認為是一支威脅歐洲的蠻族部落，從公元8世紀到11世紀一直侵擾歐洲沿海和英國島嶼，並以海盜、商人、侵略者或移民者的形象成為那段時期的主角。

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