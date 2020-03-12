國際原油期貨重挫中！昨天以來大跌約10%　沙俄產油國又放話提高產量

▲國際原油價格持續下跌。（圖／路透）

記者陳心怡／外電報導

國際原油期貨價格週三（11日）承壓收低，挫至4年低點，美國政府數據顯示原油供應量庫存連續第七週增加，而沙烏地阿拉伯也打算增加產量，與俄羅斯的油價戰越演越烈。

4 月交割的西德州原油期貨價格下跌 1.38 美元或 4%，收每桶 32.98 美元。5 月交割的布蘭特原油期貨價格下跌 1.43 美元或近 3.8%，收每桶 35.79 美元。

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沙烏地阿拉伯國家石油公司宣布，將盡全力提升產量，由每日1,200萬桶增至1,300萬桶。

非 OPEC 成員的俄國週二也表示將增產，以回應沙國的增產行動。

無獨有偶，OPEC 成員 UAE 表示，國營的阿布達比國家石油公司 (Abu Dhabi National Oil Co) 下個月也將增產每日100 萬桶，達每日產量 400 萬桶以上，並將加快將產能提高至每日500萬桶，該公司原定在2030年前實現這一目標。

沙烏地阿拉伯和俄羅斯及美國頁岩油生產商爆發價格與供給戰，促使沙烏地阿拉伯國家石油公司十年來首度增產。

俄羅斯能源部長諾瓦克（Alexander Novak）表示，沙國提高石油產能的計畫可能並非是最佳選項，俄羅斯正與OPEC和非OPEC成員國展開大量電話通話，但沒有任何產油國同意俄羅斯關於維持當前減產協議不變的提議。

截至今天早上10點多，國際原油期貨仍然下跌中，美國原油期貨西德州中級原油（WTI）目前下跌6.49%，每桶報價約30.84美元；布蘭特原油跌5.87%，每桶報價約33.69美元。