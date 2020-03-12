快訊／川普：13日起「禁止來自歐洲的旅行」為期30天　英國除外

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普於台灣時間早上9時發表全國談話，宣布關於新冠肺炎的防疫措施。他提到，接下來將會採取嚴厲防疫措施，未來30天將全面禁止來自歐洲的旅行，唯獨英國除外，禁令將於當地時間13日生效，為期30天，「我們正在調動聯邦政府與私部門，我們最終將會擊敗這個病毒。」

川普對於新冠肺炎疫情發表最新旅遊禁令，自從美東時間13日0時起暫時禁止來自歐洲的旅行，為期30天，但上述禁令不適用於英國。他說，「對於大多數美國人而言，（感染）風險非常、非常低」，但仍建議年長公民應該避免旅遊，支持保持社會距離、避免大型集會，並鼓勵民眾聽取地方官員的防疫指示，「每個社區都面臨著不同的危險。」

川普表示將採取「緊急行動」，協助受疫情影響的小型企業與勞工，確診、遭到隔離或者照顧患者的民眾都有機會獲得經濟支援。他已向國會要求500億美元（大約新台幣1.5兆元）的小型企業貸款，財政部將允許特定企業無利息、無罰款延遲納稅。

川普提到，新冠肺炎大流行主要是境外威脅，現在美國的情況比歐洲還要好，有鑑於南韓疫情改善，政府也許會重新評估對於南韓的旅遊禁令。

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