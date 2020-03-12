疫情地圖改回台灣了！　約翰霍普金斯大學：依據美國務院定名

文／中央社記者江今葉華盛頓11日專電

美國約翰霍普金斯大學的新冠肺炎疫情圖將台灣項目取消並納入中國後，今天先將台灣改成「其他」，隨後改回「台灣」，並表示這是依據美國國務院的官方定名。

約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University） 媒體關係辦公室代表杜諾文（Douglas Donovan）在回覆中央社郵件詢問時表示，地圖與數據庫自1月展開追蹤，一直是開放且透明的公共衛生資源。他表示，團隊在本週進行全面審查時，負責網站開發的約翰霍普金斯大學土木暨系統工程系副教授賈德納 （Lauren Gardner）與團隊決定依循世界衛生組織（ WHO）的國家名稱，以確保資訊一致性。但經過進一步考慮，團隊決定使用美國國務院的官方名稱，包括台灣。

約翰霍普金斯大學建立的2019年冠狀病毒疾病（ COVID-19，武漢肺炎）全球疫情地圖中，台灣在「確診 國家和地區」一欄的顯示名稱原先一直使用「台灣」， 但昨天突然改成「台北及周邊地區」（Taipei and environs）。賈德納昨天在接受美國新聞網站Axios詢問時表示 ，已發現台灣顯示名稱與先前不同，承諾立即改回「台灣」。但隨後不僅沒有改回「台灣」，「確診國家和地區」一欄已不見台灣，而是連同香港、澳門放入中國疫情下。但點進地圖後，顯示的仍是「中國台北及周邊地 區」。

網站欄目今天再度調整，台灣雖然不再放在中國項 下，但卻也沒有以「台灣」為名單獨列名，而是以「其他」（Other）欄目代之，但點進這一欄目，裡頭只有台灣的疫情確診數目，名列確診48起、1人死亡。 網站隨後再將「其他」改回「台灣」。網站也對此特別做出解釋表示，使用的地名與美國國務院使用的官方名稱相對應，包括台灣在內。