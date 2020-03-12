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美股道瓊暴跌1464點　台指期開盤下跌74點...透露多頭抵抗跡象

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▲美股道瓊上漲 372.68 點。回頭看台指期今（7）日開盤上漲 點，來到 點。（圖／路透）

▲美股道瓊下跌 1464.94 點。回頭看台指期今（12）日開盤下跌 74 點，來到 10,750 點。（圖／路透）

記者陳心怡／台北報導

世界衛生組織敲響警鐘，宣布新冠肺炎（COVID-19）為全球大流行病，加上川普政府缺乏財政刺激細節，美股四大指數全數收跌。回頭看台指期今（12）日開盤下跌 74 點，來到 10,750 點，透露多頭抵抗跡象。

美股道瓊指數下跌 1464.94 點，或 5.86%，收 23,553.22 點。標普 500 指數下跌 140.85 點，或 4.94%，收 2,741.38 點。那斯達克指數下跌 392.20 點，或 4.95 %，收 7,952.05 點。費城半導體指數下跌 93.96 點，或 5.67%，收 1,562.54 點。

請繼續往下閱讀...

美股週三（11日）以重挫收盤，道瓊指數自金融危機以來首次確認進入空頭市場，正式結束長達11年的多頭走勢。世衛組織宣告大流行病，以及美國總統川普在刺激計畫方面默不作聲動搖了市場。川普在美股尾盤時候表示，11日晚上將就政府計畫發表聲明，不過白宮下令對最高級別新冠疫情會議保密，讓市場更加不安。

截至今早8：47，台指期下跌 96 點，來到 10,728 點。

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