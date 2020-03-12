疫情不是中國傳入！　義大利專家揭「零號病人」：早就爆發了

▲義大利11日新增196死，是該國疫情爆發以來最高單日死亡數。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡儀潔／綜合報導

義大利淪為新冠肺炎重災區，而誰是將病毒傳入的「零號病人（patient zero）」，成了科學家們一直在探討的難題。對此，米蘭一個專家小組指出，病毒有可能是透過德國進入，而不是許多專家最初推斷的，從中國直接傳播至義大利。

▲義大利已經宣佈封城。（圖／達志影像／美聯社）

米蘭大學研究團隊負責人Massimo Galli指出，「與該序列最接近的分支，且可能是在其他分支之前的序列，很可能來自一名於1月19日至22日期間，在慕尼克被感染的人。」

蓋利補充說，這名德國患者在與來自上海的某位人士接觸後，感染了新冠肺炎，他們的分析表明，義大利的疫情爆發一定是在1月25日至26日之間開始的，早在北部城鎮科多諾（Codogno）正式出現首例確診個案之前。

蓋利表示，「我們可以想像，一位從慕尼克確診者身上，感染新冠病毒的人士，毫無症狀的來到義大利，以及病毒首次被傳播開來的地區。」

▲米蘭市郊，民眾戴著口罩採買生活物資。（圖／路透）

義大利是除中國大陸外，疫情最為慘重的國家，爆發至今不到3周的時間，累計確診病例達到1萬2462例，死亡人數飆升至827人。科學家們原本認為，科多諾的首位患者、一位名叫Mattia的38歲男子，是被近期曾赴大陸出差的同事傳染，但該同事的檢測呈陰性，這代表病毒尋根之旅尚未結束。

自1月底2名在義大利旅遊的中國遊客，確診感染了新冠肺炎後，義國政府宣佈停飛往返中國的所有班機，希望藉此阻止疫情傳播。不過，蓋利卻指出，「但這一切很可能在禁令實施前，就已經開始了。」