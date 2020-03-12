義大利病床不足！醫生現場抉擇「放棄年長病患」　確診破1.2萬例

▲義大利部分地區的醫院陸續出現病床數量不足等問題。（圖／達志影像／美聯社，下同）

文／中央社羅馬11日綜合外電報導

義大利武漢肺炎疫情失控，北部富裕地區倫巴底大區（Lombardy）醫院病床和醫療物資嚴重短缺，甚至清空好幾間病房治療病患，醫生也面臨優先救誰的艱困抉擇。

目前義大利境內2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）死亡數達到631人，確診數為1萬149例。根據Politico.eu，在感染病毒人數持續攀升下，義大利各大醫院緊急增加加護病房的病床。有些醫院甚至清空好幾間病房來收治重症患者，也有醫院將手術室改成加護病房，已精疲力竭的醫生相互輪班，還要幫累到生病的同事代班。

在病床和呼吸器不足情況下，麻醉師和醫生必須為誰優先接受治療做出困難決定。

米蘭一間大醫院的醫生說，他們必須選擇先治療誰，在現場做抉選擇的醫療人員面臨道德難題。

▲年長病患或是本身已存在健康問題者，可能會獲得較少的醫療資源。

倫巴底大區有約900張加護病床，但部分省分，尤其是貝加莫（Bergamo）、羅狄（Lodi）和巴維亞（Pavia）等的醫院都「接近飽和」。

目前當局下令將稀少醫療資源留給最有機會存活下來的病患，這意味相較於年紀較長或已存在健康問題的患者，年紀較輕和健康的患者將優先獲得治療。

義大利麻醉、止痛、急診和重症加護醫學會（Italian Society of Anaesthesia, Analgesia, Resuscitation and Intensive Care）會長里喬尼（Luigi Riccioni）說：「我們不希望歧視。但我們知道，跟健康的人相比，極度虛弱的病患無法承受某些治療。」里喬尼也是判定武漢肺炎確診病例優先治療順序準則的共同撰寫人。

▲民眾出入公共場所都會戴口罩。

義大利政府6日通過新命令，緊急從各地徵調2萬名醫護人員，並動員退休醫護、剛畢業的醫學生投入抗疫。

義媒「晚郵報」（Corriere della Sera）報導，為了因應疫情嚴重地區出現醫護短缺情況，義國政府下令徵集全國各地醫療機構5萬名專科醫生、10萬名護士、5萬名衛生工作人員加入抗疫。

此外，義國政府也開放以其他方式增加醫療人力，包括短期雇用任務型專家，延長特殊專科醫師的工作時間，呼籲退休醫師回歸崗位，招聘志願義工，而剛畢業尚未分專科的醫學生也將被分派到各醫院協助。

義國政府要求，各地衛生機構立即擴增呼吸治療的病房與儀器，預計將全國的呼吸重症監護室擴增50%，從原本的5000床擴增到7500床，各醫院的肺部治療部門和傳染病治療部門將增加一倍。

這些醫療方案預估開銷10億歐元（約新台幣337億元），將從義大利政府日前通過的抗疫緊急預算75億歐元當中撥付。（譯者：陳昱婷／核稿：劉學源）