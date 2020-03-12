　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

更新／WHO宣布新冠肺炎全球大流行　美國首都進入緊急狀態

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼紐約曼哈頓，一名行人戴著外科口罩外出,新冠肺炎,新冠病毒。（圖／達志影像／美聯社）

▲新冠肺炎在美東疫情持續擴大，紐約出現「超級感染者」50歲律師，華盛頓特區則可能進入社區感染階段。（圖為紐約／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

新冠肺炎疫情全美擴大，首都華盛頓（Washington D.C.）宣布，正式進入緊急狀態。

世衛組織（WHO）秘書長譚德塞11日宣布，疫情正式進入「全球大流行」，預料感染人數會進一步擴大。美國含鑽石公主號等撤僑病例，確診人數近1200人，死亡人數31人，華盛頓特區單日新增6例，現在確診人數已來到10例，市長巴烏斯爾（Muriel Bowser）因此宣布進入緊急狀態。

美國目前已有9州宣布緊急狀態，華盛頓特區先前已經下令禁止1000人以上集會，數小時後即跟進升級態勢，巴烏斯爾便能和政府請求撥款聯邦災難基金，用作防疫與遏止物價惡性上漲等情況。她也能在未經過法院的核准下，下令隔離曾接觸患者的關係人。

《國會山報》（The Hill）引述巴斯烏爾指出，特區醫療部門已經租下一處設施，能夠容納50名隔離者，官方未指出明確地點及設施名稱。

華盛頓特區新增的6例病例，其中一名患者曾和先前確診的病患接觸，另外2人有近期出國旅遊史，其餘的3人則是感染原因未明。全美各地的演唱會和體育賽事等活動，目前都因疫情衝擊，紛紛宣布停辦或順延。

出稿0623

更新0644

ET快訊
義大利「真實感染人數」更多　男想見父母屍爆哭：這裡只有2種結
快訊／WHO宣布新冠肺炎全球大流行　美國首都進入緊急狀態
快訊／義大利單日激增196死「疫情如炸彈」　總理宣布全國商店
疫情大流行恐慌！道瓊狂跌1464點　美股進入「技術性熊市」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

義大利病床不足！醫生現場抉擇「放棄年長病患」　確診破1.2萬例

不斷更新／美首都緊急狀態！義大利激增196死創新高　總理下令全國關商店

「好萊塢淫棍製片」被判23年徒刑！　他輪椅上聽宣判：我真的努力變得更好

更新／WHO宣布新冠肺炎全球大流行　美國首都進入緊急狀態

快訊／義大利單日激增196死「疫情如炸彈」　總理宣布全國商店關閉

台灣抗議被納入中國！　約翰霍普金斯大學疫情地圖改名「其他」　

WHO承認「新冠肺炎全球大流行」：草率使用這名詞會帶來嚴重風險

疫情大流行恐慌！道瓊狂跌1464點　美股進入「技術性熊市」

華盛頓州累計24死「禁大型集會」抗疫　舊金山跟進中止千人以上活動

義大利「真實感染人數」更多　男想見父母屍爆哭：這裡只有2種結局

口罩網購「7元運費不該收」　陳玉珍再嗆：不是剝兩次皮嗎？

「鋼鐵部長」26小時鋼鐵行程曝！　包機抗疫陳時中全程盯場未闔眼

運鈔車「過彎失控」國道3號翻覆！　420萬撒滿地...國道警傻眼：怎撿？

「口罩國家隊」本周將達日產千萬片　蔡英文：感謝全民團結一致防疫！

日薪300照做...他分享勵志經歷　街頭演出2年存「人生第一桶金」

焦凡凡認愛婁峻碩首公開露面　曝男友浪漫「捧一束花驚喜接機」

口罩網購「7元運費不該收」　陳玉珍再嗆：不是剝兩次皮嗎？

台灣頂尖防疫登法《世界報》頭條 民勤戴口罩他佩服：衛生意識超強

18台人拒檢！害包機延誤4小時　教授氣：就丟包武漢！是在屌什麼

蔡宜芳爆不倫戀！父傳訊息關心未獲回應　崩潰喊話：不管怎樣，她還是我女兒

義大利病床不足！醫生現場抉擇「放棄年長病患」　確診破1.2萬例

不斷更新／美首都緊急狀態！義大利激增196死創新高　總理下令全國關商店

「好萊塢淫棍製片」被判23年徒刑！　他輪椅上聽宣判：我真的努力變得更好

更新／WHO宣布新冠肺炎全球大流行　美國首都進入緊急狀態

快訊／義大利單日激增196死「疫情如炸彈」　總理宣布全國商店關閉

台灣抗議被納入中國！　約翰霍普金斯大學疫情地圖改名「其他」　

WHO承認「新冠肺炎全球大流行」：草率使用這名詞會帶來嚴重風險

疫情大流行恐慌！道瓊狂跌1464點　美股進入「技術性熊市」

華盛頓州累計24死「禁大型集會」抗疫　舊金山跟進中止千人以上活動

義大利「真實感染人數」更多　男想見父母屍爆哭：這裡只有2種結局

義大利病床不足！醫生現場抉擇「放棄年長病患」　確診破1.2萬例

劉樂妍才轟健保修法「賤招爛招」卻返台就醫　喊話：我們14億人都愛台灣

不斷更新／美首都緊急狀態！義大利激增196死創新高　總理下令全國關商店

18人拒檢真相！返台包機延誤4小時　知情家屬還原現場：根本不能上機

影片曝光！花蓮男群聚挑釁謝和弦　莉婭急阻擋蒐證「在地店主傻眼幫出面」

茵聲「翻唱《通靈》插曲沒要授權」　點閱破159萬自享營利！詞曲創作人：不公平

「好萊塢淫棍製片」被判23年徒刑！　他輪椅上聽宣判：我真的努力變得更好

口罩實名制2.0線上預購「9時起登記」　最快3/26就能領！

最有撩妹潛力的星座TOP3　第二名開口就甜到蛀牙

陸專家預估武漢3月底病例清零　揭兩大嚴峻任務「警惕病毒復燃」

同僚爆23歲女警上涼班內幕！　「和已婚53歲副所長夜寢42分鐘」

國際熱門新聞

即／譚德塞：新冠肺炎有大流行特徵

女兒吵吃麥片　她爆氣「剁下小孩頭」洩憤

川普緊急會議　公衛官員趕往白宮

更／美國華盛頓特區宣布：進入緊急狀態

真實感染數更多　義男見嘸父母屍爆哭

義大利醫生爆哭：要在40歲和60歲病人間做選擇

即／義大利總理宣布全國商業活動暫停

即／伊朗「第一副總統」確診新冠肺炎　已經接受隔離治療

印度確診人數攀升　當地媒體大讚「台灣防疫超越已開發國家」

21歲女列車上蹲下！地上「濕一攤」大笑

即／美首都緊急狀態！義大利827死「商店全關」

道瓊狂跌1464點！美股進入「技術性熊市」

不顧耿爽不滿！福斯新聞稱「中國病毒」

哈維溫斯坦性侵案　重判23年徒刑

更多熱門

相關新聞

即／義大利總理宣布全國商業活動暫停

即／義大利總理宣布全國商業活動暫停

新冠肺炎在歐洲迅速蔓延，疫情最嚴重的義大利，11日新增196死，是義大利疫情爆發以來最高單日死亡數。義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）緊急宣布停止所有商業活動，關閉藥局、販售食品以外的商店。 ​​​​

美大學疫情地圖改名台灣：其他

美大學疫情地圖改名台灣：其他

13防疫醫護忍尿10小時　仍喊值得

13防疫醫護忍尿10小時　仍喊值得

世衛宣布「大流行」料疫情進一步擴散

世衛宣布「大流行」料疫情進一步擴散

道瓊狂跌1464點！美股進入「技術性熊市」

道瓊狂跌1464點！美股進入「技術性熊市」

關鍵字：

美國華盛頓武漢肺炎新型冠狀病毒北美要聞

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／譚德塞：新冠肺炎有大流行特徵

謝和弦「突遭路人包圍群譙」　莉婭緊抱護他上車

台中警性侵酒醉女大生！她男友聽完：喔

劉真臉書發文「辛龍傳好消息」！換心用盡人脈「擠進優先順序」

日本超商想買台灣口罩　經濟部長回應了

快訊／台中送肉粽跨「3區」！議員證實：真的

女兒吵吃麥片　她爆氣「剁下小孩頭」洩憤

「在不瘋狂就等死」連續退團！唐婷婷換名離開

孩子心臟病咳血轉院　心急父請求：讓救護車

川普緊急會議　公衛官員趕往白宮

小S揭《康熙來了》停播幕後　吳姍儒：我退出演藝圈

蔡宜芳為何愛大20歲大叔？　她揭3大真相網跪了

牙醫老公氣炸離家　寫真女星「挺6個月身孕」被提離婚

母陪確診兒4天4夜：我已90歲無所畏懼了　醫公布難過真相

更／美國華盛頓特區宣布：進入緊急狀態

更多

最夯影音

更多
口罩網購「7元運費不該收」　陳玉珍再嗆：不是剝兩次皮嗎？

口罩網購「7元運費不該收」　陳玉珍再嗆：不是剝兩次皮嗎？
「鋼鐵部長」26小時鋼鐵行程曝！　包機抗疫陳時中全程盯場未闔眼

「鋼鐵部長」26小時鋼鐵行程曝！　包機抗疫陳時中全程盯場未闔眼

運鈔車「過彎失控」國道3號翻覆！　420萬撒滿地...國道警傻眼：怎撿？

運鈔車「過彎失控」國道3號翻覆！　420萬撒滿地...國道警傻眼：怎撿？

「口罩國家隊」本周將達日產千萬片　蔡英文：感謝全民團結一致防疫！

「口罩國家隊」本周將達日產千萬片　蔡英文：感謝全民團結一致防疫！

日薪300照做...他分享勵志經歷　街頭演出2年存「人生第一桶金」

日薪300照做...他分享勵志經歷　街頭演出2年存「人生第一桶金」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面