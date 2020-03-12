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疫情大流行恐慌！道瓊狂跌1464點　美股進入「技術性熊市」

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▲▼美股,華爾街。（圖／達志影像／美聯社）

▲美股三大指數收盤跌幅4.7％以上。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

石油戰和新冠肺炎疫情持續衝擊美股，隨著世衛（WHO）進入大流行，道瓊盤中再度下挫，收盤跌近1500點；道瓊進入技術性熊市，這是自08年金融風暴後首見。川普政府現在正尋求引用斯塔福德法案（Stafford Act），為州政府和地方政府提供預算，但拋出的「激勵措施」至今仍無細節，使得股市難止跌。

道瓊指數收盤下跌1464.94點，或5.86％，收在23553.22點；標普500指數下跌140.85點，或4.89％，收在2741.38點；那斯達克指數下跌392.2點，或4.7％，以7952.85點作收。

路透社報導，三大指數收盤跌幅都在4.7％以上，其中標普500和那斯達克指數相較於2月19日的紀錄高點，已經下跌19％。當指數較其近期高點下跌接近20％或更多時，就會進入技術性熊市，現在那斯達克已經符合條件。

白宮已經下令召開最高階層會議，針對新冠肺炎疫情討論，據悉，總統川普最快會在美東時間11日晚間（台灣12日白天），在白宮橢圓辦公室對全國發表演說。

WHO週三終於宣布疫情全球大流行（Pandemic），預計接下來感染規模會進一步擴大；目前全球確診人數已經突破12.4萬人，死亡人數將近4600人，美國確診人數近1100例，死亡人數攀升至31人。

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