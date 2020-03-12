義大利「真實感染人數」更多　男想見父母屍爆哭：這裡只有2種結局

▲義大利老人人口佔比歐洲最高，因此專家認為其慢性病的比重高，可能導致義國是歐洲最慘原因。（圖／達志影像／美聯社，下同）

中央社

新冠肺炎衝擊義大利，傳出許多人倫悲劇。北義男子魯卡向媒體哭訴，父母雙雙染病，在家高燒8天無法獲得醫治，最後送醫時已回天乏術，在同日過世，無法跟他們好好道別。

魯卡（Luca Carrara）向義大利報紙《晚郵報》（Corriere della Sera）描述，他的父母住在北義貝加莫（Bergamo）縣內城鎮阿爾比諾（Albino），他父母和其他許多染疫的人一樣，因為醫院床位不夠，先被要求在家養病，他們在家經歷了8天攝氏39度的高燒，沒有醫生能來診療，打給急診救護車也沒有來。

魯卡說，他不怪急救人員，知道他們已經盡力了，日前他父母情況危急，終於被送往縣內最大的若望23世醫院，他進去後嚇壞了，看到醫院內一團混亂，「病人太多了，多到醫院已不知該把病人往哪擺」。魯卡表示，醫生被迫做出決定，只能優先救治較有希望存活下來的人，讓年長者自生自滅，「但還能怎麼辦」。

魯卡說，他父母都是年長者，分別是86歲與82歲，但之前身體狀況非常好，他爸爸在這次染上2019冠狀病毒疾病（COVID-19）過世之前很少看醫生，他想告訴大家真相是「這個病毒根本不是什麼重感冒」，如果你染疫後不幸住院，只有兩種結局，康復活下來或變成屍體被抬出來。

魯卡痛苦地說，他父母在醫院孤單地死了，眼見最親愛的人離世，卻無法跟他們好好道別，無法擁抱親吻他們或給他們一點安慰，甚至無法說些白色謊言騙他們一切都會好的，讓他覺得非常難過。《晚郵報》指出，貝加莫目前有將近1500例確診案例，醫院只針對有明顯症狀者做檢測，對輕症或無症狀者不再檢測，因此實際感染人數應該更多。

魯卡在自己臉書向同日離世的爸媽問候，問結婚六十年的父母在另一個世界是否仍天天鬥嘴，最後又擁抱和好。他表示，政府一直說因病毒過世的都是老人，他想強調他父親年紀雖大，原本很健康，這種事發生在自己父母身上，誰都很難接受。

魯卡的父親6日送醫急救，母親7日送醫急救，兩人在昨天上午相繼過世，時間只差兩小時。魯卡說，因為醫院要處理的死者太多，屍體很快被火化，他再也沒有見到父母遺體。魯卡表示，現在他和妻小都在隔離，因此悲傷是雙重的，一日失去雙親，也無法接受任何親友慰問，只能在社群網站抒發痛苦心情。

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