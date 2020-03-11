快訊／伊朗「第一副總統」確診新冠肺炎　全球最高層級確診病例

▲伊朗第一副總統賈漢吉里（Eshaq Jahangiri）。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

據伊朗法爾斯通訊社11日報導，伊朗第一副總統賈漢吉里（Eshaq Jahangiri）確診感染新冠病毒（COVID-19），目前已接受隔離。伊朗目前共有12名副總統，其中第一副總統最重要，他可在總統缺席的情況下領導內閣會議，另一位負責婦女與家庭事務的副總統埃布特卡（Masoumeh Ebtekar）在2月27日已經確診感染，成為當時的世界最高層級確診案例，但是在第一副總統賈漢吉里確診之後，又再度刷新確診者層級。

報導指出，目前尚未釐清總統羅哈尼（Hassan Rouhani）近日與第一副總統之間的接觸有多密切，但是總統在11日已經呼籲公眾不要散布有關於疫情的謠言。司法機關也警告，不得隨意發布未經官方認證的疫情數據。

伊朗衛生部11日公布數據指出，過去一天伊朗境内新增新冠肺炎感染者958例，累計9000例，新增死亡63例，累計354例，已有2959人治愈，伊朗目前為中國境外確診人數第二高的國家，僅次於義大利。

伊朗也是目前已知，最多政府官員確診的國家，包括兩名副總統、衛生部副部長、國會議員、最高領袖顧問等要員都遭到感染。

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