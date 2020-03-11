布口罩可出口　民眾快遞郵寄記得先報關

▲關務署說，「媽媽做的口罩」可以出口了（圖／記者湯興漢攝）

記者吳靜君／台北報導

經濟部放寬明（12）日起布口罩可以出口。關務署今（11）日解釋，所開放的口罩就是「媽媽做的口罩」，不能含有過濾層、不具有防疫的作用，所以防花粉的口罩、活性碳口罩仍不在開放範圍之內，且海關明日起也會有相對應的作法。

關務署表示，為因應新冠肺炎疫情蔓延，經濟部公告自1月24日起到4月30日止，紡織材料製口罩及過濾效果的94%的口罩及其他紡織材料製口罩管制出口。

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經濟部國貿局宣布，隨著口罩產能逐漸穩定，經中央流行疫情指揮中心同意，明日將開放布口罩輸出，讓國內民眾能寄予海外親友供基本防護使用。關務署解釋，布口罩就是我們一般「媽媽做的口罩」沒有含過濾層的口罩，所以防花粉口罩、活性碳口罩都不算是開放、解禁的口罩之內，如果要出。

如果旅客攜帶布口罩符合自用範圍，都可以免申報出口；至於海運、空運、郵寄及快遞等在向海關報關之後，就可以出口該類口罩，免向經濟部國貿局申請輸出許可證。一般海運、空運及郵局及快遞方式報出口的布口罩，布論數量多寡均須檢具出口報單向海關報關，並在出口報單輸入「輸出入許可文件號碼」欄位申報免證代碼「FT999999999998」。至於旅客所攜帶的口罩中符合本次開放品項者，則回歸一般物品，自用認定的原則，只要超過自用範圍仍按照一般貨物出口報關手續填送出口報單。

防疫期間或違章出口口罩案件以郵包居多，財政部關務署特別提醒，在紡織材料製口罩管制出口期間，民眾至郵局送布口罩且不含濾片的口罩到國外時，要事先委託報關，委託報關費用單次為280元或自行到海關駐各地郵件處理中心的單位辦理出口報關事宜。