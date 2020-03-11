從保險業挖角　全球人壽前董座劉先覺擔任安泰銀總經理

▲全球人壽前董事長劉先覺。（圖／記者楊絡懸攝）

記者吳靜君、楊絡懸／台北報導

安泰銀總經理俞宇琦因個人生涯辭任總經理，安泰銀行今（12）日舉行董事會並宣布，通過延攬劉先覺先生擔任總經理職務，此一人事案將待主管機關審查通過後正式生效。

但是，安泰銀獨立董事、達勝財務顧問公司執行董事張偉婷持反對意見，認為就本議案的重大性，安泰銀所提供的資訊，不足據以判斷是否能為本案投下贊成或反對票，故表達保留意見。消息一出，保險業界高層透露，劉先覺在保險業領域相當有資歷，如今卻轉任銀行業總經理「感到很意外」。

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安泰銀表示，俞宇琦因個人生涯規劃，請辭總經理職務。在安泰銀行服務逾十年，期間於擔任個金總處長任內有效累積財富管理客戶數與管理資產，整體財管手續費收入五年內成長二倍，房、信貸在兼顧業務推動及授信風險下，放款餘額與資產品質均有顯著提升，使個人金融業務逐步成為貢獻安泰銀行整體獲利的另一個重要磐石。

在全球人壽期間 順利整併國華人壽

安泰銀表示，新任總經理劉先覺擁有美國匹茲堡大學數學碩士，密西根大學統計碩士的雙碩士學位，美國精算學會正精算師，麻省理工學院金融科技証照，過去曾任職於美國保德信人壽精算師，歐洲AEGON 保險集團執行委員會委員，台灣全球人壽總經理、董事長，中外合資的中國海康保險公司稽核委員會主席，中國興全基金管理公司董事，曾推動保險業數位轉型。具備豐富的國際觀，完整的金融經驗，以及先進的金融科技策略思考。

劉先覺在其全球人壽總經理、董事長任內，完成了包括美國家庭人壽、全美人壽、安盛國衛人壽的併購，以及於2013年標得台灣金融史上最大的政府招標賠付國華人壽案。在其領導全球人壽的期間，打造專業保險業務團隊，研發創新的投資型保險產品，率先開拓銀行保險新通路，提出以退休規劃為主軸的財富管理策略， 帶領公司高速成長。自2013 年標下當時虧損的國華人壽之後，迅即轉虧為盈，連續數年皆獲利數十億。

安泰銀董事長丁予康表示，相信未來在劉先覺的領導下，必能提升安泰銀行在金融科技、數位轉型、與財富管理方面的能力，打造安泰銀行成為具備良好風險管控、健全營運體質、靈活市場布局與優異獲利能力的全方位銀行。