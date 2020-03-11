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廣越總經理吳朝筆：今年營收保守看待　獲利則可望持續攀升

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▲▼ 廣越總經理吳朝筆。（圖／記者李瑞瑾攝）

▲ 廣越總經理吳朝筆。（圖／記者李瑞瑾攝）

記者李瑞瑾／台北報導

羽絨衣代工廠廣越（4438）今日舉行法人說明會，廣越總經理吳朝筆指出，今年受到新台幣走強影響，預期營收會呈現持平或小幅衰退；但因產品報價、工繳等方面都有更好的條件，因此預期今年EPS、毛利、營業利益以及稅後淨利，都可望有更好的表現。

針對對於今年展望，吳朝筆指出，今年五大客戶當中，adidas、UA都會增長，其中adidas大幅成長二成以上，量、價也都很好；Nike、The North Face持平；Patagonia則因調整庫存下降約15%。而Puma、Montbell這些品牌目前看來衰退都10%。

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吳朝筆表示，部分較品牌可能覺得在各地銷售比較保守，加上小品牌競爭力比較沒有那麼強，因此今年下單都有衰退，但adidas、UA的成長幅度，則可以抵銷其他衰退客戶。

對於今年營收的預期，吳朝筆表示，受到訂單情況不明以及新台幣匯率走強的影響，會較為保守看待，可能會持平或些微衰退。

雖然對今年營收看法比較保守，但對於獲利則很樂觀。吳朝筆指出，過去羽絨服流行輕薄，但去年到今年，各大品牌做的羽絨服，流行要長又重，加工層次提高讓價值提升，報價也有成長。

除了產品報價外，其他各項指標如工繳、原物料取得、費用控管等方面，都有更好的條件。廣越去年EPS 9.73元，吳朝筆預期，今年EPS增長幅度不會小於去年，雖然業績沒有增長，但不管毛利、營業利益或是稅後淨利，都會有不錯的數字出現。

另外，看到2021年的前景，吳朝筆指出，目前正在開發客戶，應該7月份較為會明朗。不過依照目前收到資訊，adidas、Patagonia、UA都會成長，Nike、The North Face總量也有增加，對於業績來說，今年算是比較保守、休息一年，但明年又會恢復成長動能。

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