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麗清2月營收年減逾44％！LED車燈訂單未見取消　估營運「Q1谷底、Q2反彈」

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▲車燈。（圖／pixabay）

▲LED車燈模組老字號「麗清科技」指出，有信心創造今年整體營運於Q1落底回升。（圖／pixabay）

記者楊絡懸／台北報導

LED車燈模組老字號「麗清科技」（3346）公布2020年2月合併營收為1.89億元，較去年同期減少44.35%；累計2020年1至2月合併營收為5.34億元，年減19.58%。主要是農曆新年長假致使出貨天數減少，為配合新冠肺炎（COVID-19）防疫工作，上海廠與東莞廠皆拉長至2月11日復工，初期產線復工率不高，使得短期影響部分訂單出貨時程遞延的情況。

麗清科技表示，以目前在手訂單來看，無任何客戶取消訂單，雖部分新車款訂單出貨遞延，隨主要客戶其工廠陸續復工，且加班或調班增加產能因應品牌車廠的需求，帶動對LED車燈模組產品的拉貨力道增溫，將盡速調整產能配置並有效縮短出貨進度，有信心創造今年整體營運於Q1落底回升。

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▲LED車燈模組老字號「麗清科技」。（圖／翻攝自「麗清汽車」形象影片）

▲LED車燈模組老字號「麗清科技」。（圖／翻攝自「麗清汽車」形象影片）

展望2020年第一季，麗清指出，受疫情影響，整體新車銷售市場籠罩在全球經濟貿易、物流運輸等整體大環境氛圍負面的干擾，加上短期因客戶的拉貨力道減緩，產能未達一定的規模，使得首季整體營運面臨嚴峻的考驗，但受惠於汽車產業持續朝向節能減碳、電動化的研發技術進程，帶動新車應用LED車燈的滲透率提升，將有助良好訂單能見度。

此外，觀察中國汽車經銷商在復工率大增後，整體新車上市時程與消費者購車需求皆加速恢復，麗清過去已積極於各生產基地導入自動化生產，加上以目前主要客戶的拉貨狀況評估公司的庫存仍足以支應，同時也正配合車廠與主要客戶在復工後的訂單積極生產出貨，期在順產後，各生產基地的產能稼動率提升，將挹注今年整體營運有機會「先蹲後跳」。

麗清也表示，公司全體同仁謹慎處理疫情發展的相關因應措施，除寄發給所有員工防疫口罩酒精等物資外，目前上海廠與東莞廠兩個生產基地的整體復工率已達80%水準；至於占營收比重不到1%的武漢廠，則須待3月下旬後才有機會通過復工申請。

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