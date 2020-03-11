　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

橘色車廂堆疊變形！墨西哥城地鐵「列車衝撞」　至少1死40傷

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼墨西哥城發生地鐵相撞意外。（圖／翻攝自Twitter／@CruzRoja_CDMX

▲墨西哥城發生地鐵相撞意外。（圖／翻攝自Twitter／@CruzRoja_CDMX）

記者王致凱／綜合報導

墨西哥首都墨西哥城（Mexico City）10日發生嚴重地鐵相撞意外，現場照片顯示車廂彼此擠壓堆疊，可想見撞擊力道之大。據悉，這起事故至少造成1人死亡、40人受傷，碰撞發生原因仍有待調查。

根據英國廣播公司（BBC）報導，這起事故發生在當地時間10日深夜23時30分（台灣時間11日13時30），墨西哥城西區的塔庫巴雅地鐵站發生列車衝撞事故，從現場畫面可見其中一節車廂直接衝上另一節車廂的上方。

墨西哥城市長辛鮑姆（Claudia Sheinbaum）表示，有25名傷者需要入院治療，但所有傷者均未受到重傷；目前當局仍在調查列車衝撞發生原因。墨西哥紅十字會在推特上公布事故發生後的情況。

墨西哥城地鐵共有12條路線、195個車站，每年服務16億人次旅客，是全球最繁忙的地鐵系統之一。這起事故並非墨西哥城地鐵首次發生致命意外。1975年，曾有兩列地鐵列車在Viaducto站相撞，造成31人死亡

ET快訊
日本超商二度來問「能否購買台灣口罩」　經濟部長回應了！
快訊／美股開盤又暴跌！道瓊狂洩破700點　川普空喊減稅沒下文
女大生被灌醉！台中警「擦完嘔吐物」性侵　她男友聽完：喔
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

不斷更新／西班牙確診破2000人！　伊朗累計達9000人感染354死

橘色車廂堆疊變形！墨西哥城地鐵「列車衝撞」　至少1死40傷

丹麥米其林餐廳「酒窖遭暴力挖穿」　紅酒之王失竊損失700萬

兩起乘客發酒瘋　英廉航被迫二度折返延遲3小時起飛

全世界都羨慕！印度確診人數攀升　當地媒體大讚「台灣防疫超越已開發國家」

高達91%法國人繼續行親吻禮　女大生：我永遠不會得病

義大利最恨的女人！病毒學專家宣稱「疫情只是大型流感」成全民公敵

拜登初選強勢再奪4州　向桑德斯喊話「一起打敗川普」

耿爽不滿美國務卿強調「武漢病毒」　福斯新聞直接改稱「中國病毒」

美再延長臨時許可證45天　華為可與美企維持生意往來至5月中

難以相信...女兒半夜突然離世 爸媽沉痛告白：她一定會回來

騎士逆向撞車...狂跳針嗆：怎樣啦 抄球棒想動手！嗆民眾「不爽逆？」

陸客夫婦台灣轉機回祖國避難！　塑膠簾防護傘罩全身...地勤看傻

婁峻碩帥喊「凡凡是我的女神」　以結婚為前提..先認真賺錢 ❤️❤️

20m高空彈跳、刺激天堂盪鞦韆 台南十鼓文化村挑戰心臟極限！

Ella、蔡徐坤假演「開年會吃飯」　Lisa秒信萌答：我也餓了！

大型狗奴天堂！台中「寵物餐廳」　10隻阿金任人摸...她直呼：好療癒

運鈔車「過彎失控」國道3號翻覆！　420萬撒滿地...國道警傻眼：怎撿？

萌汪拆家被逮「定格石化」5分鐘　心虛眼神狂震...網笑：以為是照片

東華帝君告白迪麗熱巴「做我的帝后」　吃醋了...一把把她拉進浴桶＞／／＜

不斷更新／西班牙確診破2000人！　伊朗累計達9000人感染354死

橘色車廂堆疊變形！墨西哥城地鐵「列車衝撞」　至少1死40傷

丹麥米其林餐廳「酒窖遭暴力挖穿」　紅酒之王失竊損失700萬

兩起乘客發酒瘋　英廉航被迫二度折返延遲3小時起飛

全世界都羨慕！印度確診人數攀升　當地媒體大讚「台灣防疫超越已開發國家」

高達91%法國人繼續行親吻禮　女大生：我永遠不會得病

義大利最恨的女人！病毒學專家宣稱「疫情只是大型流感」成全民公敵

拜登初選強勢再奪4州　向桑德斯喊話「一起打敗川普」

耿爽不滿美國務卿強調「武漢病毒」　福斯新聞直接改稱「中國病毒」

美再延長臨時許可證45天　華為可與美企維持生意往來至5月中

女主持人拍片教學《如何感染新冠肺炎》　上街舔垃圾桶、狂咳嗽⋯網洗版罵爆！

請注意！次氯酸是很好的清潔用品　但不能直接噴嘴巴！

中學五人制／撐起隊長臂章的重任　陳仕軒拼出國中最後一冠

新冠肺炎美國確診破千！　熱狗宣布「北美巡演全數取消」

社區新規！發燒者不能踏入家門...住戶氣炸想飆髒話：要把人搞得神經兮兮？

桃園彩芋季停辦業者仍招募攤位？　農業局再度說明

藍白拖翁迷失在濕冷萬里山區　金山暖警送上熱食助返仁愛之家

GA「極光藍」氣墊粉霜終於登台！超美外殼加水霧光妝感不搶不行

日本超商二度來問「能否購買台灣口罩」　經濟部長回應了！

被賣還幫忙數錢！　不懂提防小人3星座…雙魚「常傻傻幫人背黑鍋」

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

國際熱門新聞

超正嫩妻爬上20歲兒床！他崩潰：那聲音

充氣城堡爆炸　3歲女童拋飛慘死

仙氣國中妹同框長腿高學歷親姊...網跪：神基因

不顧耿爽不滿！福斯新聞稱「中國病毒」

全球疫情地圖　台灣變「台北與鄰近地區」

外交部列20國媒體報導台灣防疫經驗

更／伊朗增至9000例　單日63死

更／日：東京奧運考慮延期1至2年

BBC猛烈質問WHO駐中代表　卻得「平行時空回答」

印度確診人數攀升　當地媒體大讚「台灣防疫超越已開發國家」

紐約州爆全美最大感染群！設「封鎖區」國民兵進駐

泰國暫停對台落地簽　18國受影響

快訊／英國衛生部高官確診！　曾與首相強生一同參加招待會

義大利醫護精神崩潰　「高齡呼吸道感染者」直接被放棄

更多熱門

相關新聞

拜登初選再奪4州　向桑德斯喊話

拜登初選再奪4州　向桑德斯喊話

美國民主黨籍總統參選人拜登今天在密西根州等4州取得初選勝利後向同黨對手桑德斯喊話，表示兩人可以並肩作戰，在11月大選中擊敗現任總統川普。

美再延長臨時許可證45天 允華為維持生意往來

美再延長臨時許可證45天 允華為維持生意往來

地方媽媽看到古宅黃綠色邪靈出沒

地方媽媽看到古宅黃綠色邪靈出沒

媽媽剛死　女兒卻接護士電話：體溫正常

媽媽剛死　女兒卻接護士電話：體溫正常

美確診婦：西雅圖檢測量太少

美確診婦：西雅圖檢測量太少

關鍵字：

墨西哥城地鐵地鐵相撞北美要聞

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

劉真臉書發文「辛龍傳好消息」！換心用盡人脈「擠進優先順序」

「F奶甜姐」蔡宜芳爆不倫　擁吻襲胸摩鐵煲愛直擊

18台人拒檢　他爆氣：就丟包武漢啊

劉真搶救1月「體重僅剩3X公斤」

王又正暴走嗆導播：就是兇你怎麼樣！

緋聞傳8年！炎亞綸鬆口談跟阿本的關係

劉樂妍天津返台遭爆「送進加護病房」

超正嫩妻爬上20歲兒床！他崩潰：那聲音

好市多開賣炸雞！網曝心得：和麥當勞一樣

李來希轟「口罩實名制2.0」加7元運費：把人民當腦殘？

陳艾琳認了「約過砲」老公也知道！

羅志祥突爆分手周揚青…經紀公司首發聲！

女騎士擦撞貨車！「腦漿四溢」爆頭慘死

冬衣別收！下波水氣連下2天時間曝　強冷空氣凍3天探10度

7嫩模遭騙去金三角「逼做1對1」軟禁！慘淪禁臠崩潰

更多

最夯影音

更多
難以相信...女兒半夜突然離世 爸媽沉痛告白：她一定會回來

難以相信...女兒半夜突然離世 爸媽沉痛告白：她一定會回來
騎士逆向撞車...狂跳針嗆：怎樣啦 抄球棒想動手！嗆民眾「不爽逆？」

騎士逆向撞車...狂跳針嗆：怎樣啦 抄球棒想動手！嗆民眾「不爽逆？」

陸客夫婦台灣轉機回祖國避難！　塑膠簾防護傘罩全身...地勤看傻

陸客夫婦台灣轉機回祖國避難！　塑膠簾防護傘罩全身...地勤看傻

婁峻碩帥喊「凡凡是我的女神」　以結婚為前提..先認真賺錢 ❤️❤️

婁峻碩帥喊「凡凡是我的女神」　以結婚為前提..先認真賺錢 ❤️❤️

20m高空彈跳、刺激天堂盪鞦韆 台南十鼓文化村挑戰心臟極限！

20m高空彈跳、刺激天堂盪鞦韆 台南十鼓文化村挑戰心臟極限！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面