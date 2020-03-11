立委提議振興券外賣先用　經部：可討論、1.1萬店家補助上限1.5萬元

▲經濟部長沈榮津表示，編列1.6億經費擬補助1.1萬家餐飲小商家上架外送平台，每家補助上限為1.5萬元。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情重擊餐飲等內需產業，朝野立委關注振興券能否「超前佈署」，例如提供外賣服務而且經過經濟部認證的店家，可優先上路使用，經濟部長沈榮津今（11）日表示，會將提案帶到行政院討論，另外也編列1.6億經費擬補助1.1萬家餐飲小商家上架外送平台，每家補助上限為1.5萬元，力挺產業界渡過這「疫」波衝擊。

立法院經濟委員會今天以台灣再生能源相關議題，邀請經濟部長沈榮津列席報告並備質詢，朝野立委郭國文、鄭麗文、洪孟楷等，對於疫情衝擊國內產業現況，以及振興抵用券發放時機等問題格外關注。

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立委郭國文針對振興抵用券發放時機與使用，提出臨時提案表示，雖然經濟部規劃在疫情趨緩後發行振興抵用券，藉此刺激消費，不過目前已經陸續傳出旅宿餐飲業者撐不下去而歇業，經濟部的政策恐怕緩不濟急。

郭國文建議，應以消費型態的風險程度區分，部分受疫情影響較小，沒有群聚疑慮的消費行為應該可以先適用，要求經濟部研議將振興抵用券用於有提供外賣服務而且經過經濟部認證的店家，刺激消費，協助商家度過難關。

沈榮津表示，經濟部編列新台幣20億元推出振興抵用券，盼在疫情趨緩之後支持內需產業復甦，上路時程牽涉跨部會職責，承諾會將提案帶到行政院討論。

依據經濟部規劃，振興抵用券預計可以用在全台餐飲14萬家、商圈業者28萬家、夜市攤商1萬家、藝文活動與場域1700家，若扣掉重複計算的業者，全台約有35萬家業者可以適用。