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疫情燒！酒宴、聚餐冷清　2月菸酒稅大減逾兩成

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▲▼美食,聚餐。（圖／pixabay）

▲美食聚餐。（圖／pixabay）

記者吳靜君／台北報導

財政部公布全國賦稅收入統計，2月菸酒稅的實徵淨額為45億元，大幅減少23.2%；累計前2月累計實徵淨額111億元，較去年同期減少17億元，減少幅度為13.1%。財政部表示，除了今年的農曆春節提早，主要因為菸品市場需求減少，另外今年因為新冠肺炎（COVID-19）影響，宴席、聚餐減少，酒品需求也受到衝擊。

財政部今（11）日公布2月的全國賦稅收入統計，今年2月的實徵淨額770億元，較去年同期增加170億元，增加幅度28.3%。累計前2月的實徵淨額為2320億元，較去年同期增加176億元，增加幅度8.2%，累計占全年的預算數9.6%。

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財政部的資料顯示，2月的實徵淨額跟去年同期比較，營業稅增加74億元、綜所稅增加52億元、證交稅增加37億元、土增稅增加35億元較多；營所稅減少61億元、菸酒稅減少13億元較為明顯。

至於外界關心，今年疫情是否會影響到稅收，財政部表示，要看疫情獲得控制的時間，根據國發會預估，如果疫情在4月獲得控制，影響經濟大約是0.35到0.5個百分點，若未擴大或往後延的話，影響稅收並不會差得很遠。

原本外界預期，最先受到衝擊的是營業稅，但是營業稅2月稅較去年同期增加74億元，累計前2月增加102億元，主要是國內消費增加及出口退稅減少影響。財政部也解析，因為1、2月是課徵去年11、12月的營業稅，所以目前還未受到疫情受到影響，要看營業稅是否受到疫情影響，大概要等到3、4月才會看得出來。

至於菸酒稅則是反應較為明顯，2月較去年減少13億元，減幅23.2%；累計也減少17億元，減幅13.1％。進一步來看，菸稅前2月實徵淨額74億元，較去年減少14億元，年減16.2%，主要是國人吸菸習慣改變或轉向新興菸品；另外，酒稅前2月只有37億元，較去年同期減少6.1%。

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