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口罩實名制2.0開放網路預購　刷信用卡好康多最高回饋20%

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▲▼口罩之亂 武漢肺炎 買口罩 戴口罩。（圖／記者屠惠剛攝）

▲口罩實名制2.0明天上路，開放民眾網路預購口罩，並提供3種付款方式。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者紀佳妘／台北報導

口罩實名制2.0明（12）日起試辦，開放民眾網路預購口罩，可透過網路銀行、信用卡、ATM轉帳來繳費，多家銀行為力挺防疫，特別祭出信用卡回饋，民眾最高享有回饋20%。

口罩實名制2.0明天將上路，除了原先的衛生所、健保特約藥局外，也將開放網路購買通路，指揮中心表示，首輪預購從3月12日至18日，初估提供700萬片預購量，每片售價為5元，再加上每筆訂單須自付7元的物流處理費用，因此網購口罩總共須付22元，若預購成功的話，19日會以簡訊通知付費，民眾可選擇網銀、信用卡、ATM轉帳等方式在指定期間期限內完成付款。

請繼續往下閱讀...

口罩實名制2.0公布後，多家銀行宣布將網購口罩列為回饋範圍，其中台新銀行的@GoGo卡也可適用，網購數位加碼最高3.5%現金回饋，而玉山銀行的U Bear信用卡，也提供最高5%的現金回饋。

台北富邦銀行也推出「口罩實名制2.0 ，J卡罩你20%」活動，只要卡友18日前於衛生福利部中央健康保險署網站預購口罩，刷J卡享20%刷卡金回饋，每戶限回饋一次。這次配合口罩實名制2.0上路，J卡即刻祭出史上最高趴數的刷卡金回饋，以最大的誠意，讓卡友口罩買得安心、刷得滿意。

北富銀表示，從疫情爆發以來，營運團隊隨時都在關注疫情的最新發展，除了對內已經做好隨時異地備援的準備，提前部署以因應疫情動態，對外即時呼應市場需求，以客戶角度出發，為受疫情影響的客戶，提供全方位的解決方案。

此外，口罩實名制2.0開放網路下單、超商領貨，民眾可透過自然人憑證、健保卡登入平台，或可藉由健保快易通行動APP進行認證預購，並提供3種付款方式，金管會表示，刷信用卡本來就免手續費，而網銀及ATM轉帳，每天轉帳金額在500元以下，可免一次手續費用。

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