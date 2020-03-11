元大金招募30位MA歷年最多　第一年百萬年薪不是夢

▲元大金今年擴大徵才，預計招募30位MA，也是歷年來徵才人數最多的一次。（圖／元大金提供）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延，帶來許多不確定性。元大金控今（11）日宣布，啟動歷年最大規模的儲備幹部（MA）徵才，預計招募30位MA。以目前金融業MA薪資水準，起薪至少6萬元，第一年擁有百萬年薪不是夢。

元大金控人資長張曉耕表示，「拓展海外業務是金控今年的重點」，人才是為了儲備公司未來業務發展所需，因此今年須多招募10位MA，同時也因應數位金融發展，公司需要更多創新、年輕世代的人才進來，帶來更多創意的想法。

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今年MA計畫預定招募6大類職務，包括投資銀行、法人金融、國際營運、經營管理、數位金融、金融交易共30位MA，也是歷年來徵才人數最多，其中國際營運類特別從經營管理類獨立出來招募，顯見元大金控重視國際人才的培養，目前已有多位MA派駐海外。

張曉耕指出，這次為MA提供2年半紮實的培訓課程，引導學子有效銜接職場領域，前半年以密集的課程、輪調實習、專案任務等多元訓練，讓MA立即掌握集團核心業務重點，邀請旗下證券、銀行、人壽、期貨、投信等公司總經理，為MA分析市場競爭態勢及營運策略，建構他們的企業營運決策思維及國際視野，同時也安排高階資深主管授課，熟識集團資源及人脈、累積實戰經驗，最後在結訓後，回原單位進行2年實務訓練，透過管理課程及專案任務歷練，厚植金融專業實力。

張曉耕也說，金融業MA起薪至少6萬元，而元大MA進來的第一年百萬年薪不是夢，工作2、3年後，年薪可能是第一年的倍數以上。此外，以往招募MA平均會收到上千封履歷，平均錄取率不到2%，顯示人才競爭相當激烈。