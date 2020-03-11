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耿爽不滿美國務卿強調「武漢病毒」　福斯新聞直接改口「中國病毒」

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福斯新聞主播改口稱COVID-19為「中國冠狀病毒」。（翻攝自Fox News YouTube頻道）

▲福斯新聞主播改口稱COVID-19為「中國冠狀病毒」。（翻攝自Fox News YouTube頻道）

圖文／鏡週刊

雖然世界衛生組織已經將「武漢肺炎病毒」正名為「新型冠狀病毒，COVID-19」，美國國務卿龐佩奧（Mike Pompeo）仍不改口，多次以「武漢病毒」、「武漢冠狀病毒」來稱呼它，引來中國外交部發言人耿爽不滿，痛批龐佩奧的行為不尊重世衛，也汙名化中國武漢。美國福斯新聞似乎聽見了耿爽的抗議，不使用「武漢病毒」的名稱，改叫「中國冠狀病毒」。

美國國務卿龐佩奧上週接受電視採訪，一連兩天都使用「武漢病毒（Wuhan Virus）」、「武漢冠狀病毒（Wuhan Coronavirus）」的稱呼，甚至還多次強調，「要記得這次的疫情是因為武漢病毒造成的。」

中國外交部發言人耿爽指出，世界衛生組織都已經對新型冠狀病毒做出了正式命名，痛批龐佩奧的行為「不尊重科學，也不尊重世界衛生組織的決定」，還稱此舉是對中國武漢的汙名化，要求龐佩奧修正。

雖然龐佩奧沒有對耿爽的不爽做出回應，但美國的福斯新聞似乎「聽進去了」，在報導最新疫情動態時，沒有使用「武漢病毒」這個稱呼，畫面顯示的字樣改為「中國冠狀病毒（The Chinese Coronavirus）」，主播Tucker也在開頭就直呼「中國冠狀病毒開始大流行了。」

台灣PTT鄉民將畫面截圖分享，許多網友笑翻，嘲諷表示福斯新聞很有創意，「耿爽又要不爽了」，但也有人表示這並不好笑，因為對歐美的外國人來說，只要說中文的就是Chinese，他們不會分辨中國人或台灣人的差異，認為這樣可能會助長歧視。

另一名中國外交部發言人趙立堅日前在記者會上，批評媒體使用「武漢病毒」和「中國病毒」等稱呼，是「極不負責」的做法，稱在沒有證據的情況下說新冠病毒是中國病毒，「意圖讓中國背上製造疫情的黑鍋，別有居心。」還強調，目前對於病毒是否起源於中國還沒有定論。

 


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