全世界都羨慕！印度確診人數攀升　當地媒體大讚「台灣防疫超越已開發國家」

▲印度媒體對於台灣防疫大讚。（圖／路透）

文／中央社

（中央社記者康世人新德里11日專電）印度國際事務評論近日以專文介紹台灣對抗2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的作法，並表示台灣有效的防疫成就已超越許多已開發國家。

印度國際事務評論（International Affairs Review）6日刊載「台灣如何對抗冠狀病毒」文章，介紹台灣對抗武漢肺炎的作法。文章指出，台灣已建立完善的國家疾病預防機制，其中包括數位化疾病監控系統、嚴格的邊境防疫措施、以社區為基礎的大量對策、先進的醫療準備、豐富的醫療設備與資源，且提供民眾簡明的指導原則與資訊，每年進行疾病預防控制演習，中央與地方政府及民間領域同心協力，共同預防流行病傳播。

在過去60多年期間，台灣戰勝了霍亂、瘧疾、天花、肺結核和其他傳染病，累積豐富經驗並建立廣泛的疾病預防機制。在2003年爆發嚴重急性呼吸道症候群（SARS）後，台灣進一步調整每個工作層級的預防措施。

台灣建立了針對入出境旅客的監控系統、追蹤疫情發展的全國性綜合機制，進而防止境外疾病入侵台灣。武漢肺炎疫情在2019年12月底爆發，台灣政府即召開專家會議，為阻止境外疾病入境傳播，2020年1月上旬已啟動各項預防措施。

約翰霍普金斯大學（Johns Hopkin s University）系統科學與工程中心（Center for Systems Science and Engineering，CSSE）曾發表早期評估報告預測，台灣和泰國面臨武漢肺炎的風險最高。

這篇文章指出，然而，台灣本土傳播病例比許多已開發國家少得多，證明台灣疾病預防工作卓有成效，台灣有效的預防疾病成就已經超越許多已開發國家。