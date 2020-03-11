沒在怕疫情「91%人會繼續親臉」　法國女大生：我們永遠不會得病！

▲疫情期間，法國許多民眾仍不打算改變衛生習慣。（圖／示意圖／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情引發全球恐慌，國外常見的親臉與握手等社交禮儀，被認為可能成為助長疫情傳播的溫床，許多專家紛紛呼籲禁止，然而根據法國一項調查顯示，當地民眾不但不打算因此改變衛生習慣，甚至照常握手、親臉，認為只要勤洗手就不會得病，對自己的健康狀況十分有信心。

法國媒體BFMTV 9日報導，當地一項民意調查顯示，新冠病毒對於改變當地民眾的衛生習慣影響不大，75%民眾表示，還是會繼續和陌生人握手來介紹自己、或是打招呼，如果是認識的人，願意握手的人則高達85%，另外甚至91%的人表示，會繼續維持親臉的社交禮儀。

身為銀行員的男子伊萬(Ivan)表示，無論當地是否有新冠病毒，他都不打算停止親吻和握手，「這沒什麼好擔心的，我們只需要勤洗手，我還是會繼續握手和親吻，會議期間，我們還是會和陌生人握手。」

女大生薩爾瑪(Salma)則表示，雖然面對陌生人她可能會謹慎一點，但會繼續親吻她認識的人，「這完全沒有嚇到我，你不應該因為疫情就停止自己的生活，我們現在沒有得這個疾病，以後也永遠不會得」。不過也有54%民眾表示，疫情發生後，他們開始會在飯前洗手。

法國公共輿論研究所主任克勞斯(Francois Kraus)表示，大眾的衛生習慣已經根深蒂固這麼多年，很難在短期內改變，只能將公共衛生局的建議系統化地慢慢實踐。不過調查中最令人擔憂的，是有超過四分之一的法國人表示，他們上完廁所常常不會洗手，而截至目前為止，法國確診人數已來到1,784例，其中33人死亡。

J'ai deux maladies chroniques, lire cette article mais fait peur...



75% des Français continuent à se serrer la main: face au coronavirus, les habitudes d'hygiène ont peu changé https://t.co/zSZQpOIE4F via @RMCInfo — Onerom Olympe (@OlympeOnerom) March 9, 2020

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