被動元件出貨加持　台達電第4季毛利率達29.3%創歷史高

▲台達電去年第四季毛利率創新高。（圖／記者湯興漢攝）

記者周康玉／台北報導

台達電今（11）日公布去（2019）年第4季營運成果，受到被動元件等高毛利零組件銷售佳、成本削減等，台達電第4季毛利率創下歷史新高、來到29.3%。

對於未來毛利率目標，台達電董事長海英俊表示，期望維持在20%以上，高毛利率產品多生產，其中5G建置要看有無殺手級應用，目前業界「不見兔子不撒鷹」，講得多做得少。

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台達電去年第四季營收682億元，季減6%、年增6%；營業毛利為200億元，季減2%、年增10%；毛利率為29.3%，較上季28.2%增加1.1個百分點、較去年同期增加1個百分點，為歷史新高。

去年第四季稅前淨利為62.6億元，稅後淨利為50.86億元，季減1%，年減16%；每股獲利為1.96元，較上季1.97元及前年同期的2.32元為低。

從三大業務來看，電源及零組件營收為349.49億、占51%，自動化為96.25億元、占14%，基礎設施為233.89億元、占34%。

其中，電源及零組件因被動元件挹注，營收年成長22%；自動化則因為樓宇自動化增加，季增1%；基礎設施則受到通信電源銷售衰退影響，營收季減13%，獲利更年減30%。

台達電因為去年併購泰達電，帶動第二季多了每股1.75元的盈餘，全年每股獲利達8.9元，創下歷史高點。

除了全年獲利及毛利率好表現外，台達電法說會提到包括疫情因應、復工狀況、產業景氣、被動元件漲價、海外投資等五大面向看法。

因應疫情及復工狀況，由於新冠肺炎疫情衝擊市場供需，同樣可能讓產業導入自動化遞延。對此，海英俊表示，這次遇上疫情及復工困難問題，台達電因為廠區自動化而受惠，由於中國大陸廠原本就沒有停工，及便是疫情最嚴重時，都有人留守，海英俊強調，如果沒有自動化，疫情影響會更大。

因此，海英俊表示，經過疫情考驗後，凸顯出太依靠人力的工廠是做不下去的，自動化／智能化的趨勢抵定。短期因中美貿易和疫情發展會影響投資意願，但他研判，再過一段時間，投資自動化的企業就不會僅限於電子廠了。

展望產業景氣，海英俊表示，「浪退了才知誰沒穿泳褲」，風暴掃過，體質不好的公司就會被淘汰，目前就是比氣長，也就是現金要夠、銀行端支持也要夠、管理要到位等，一旦景氣回溫時，需求回來是非常快的，不能因為疫情衝擊就把生產單位關掉或砍掉，市場回溫會來不及。海英俊表示，2008年金融風暴時比現在更悲觀，但景氣一回來，自動化生意年成長就高達50%。

針對近期被動元件漲價，海英俊表示，被動元件漲價不是新鮮事，台達電本身就有長約，過去幾次漲價他都會親自與供應商談，由於台達電是一線廠，保證能優先拿貨；至於台達旗下被動元件子公司乾坤，海英俊表示，乾坤大多是走合約，不會因為這次漲價潮跟著調價。

最後針對中國產地以外的海外布局，海英俊表示，會增加泰國與印度，台灣則以研發為主。海英俊說，泰國就是針對泰達電的產線設備和管理做更新；印度方面，他兩周前才去看了印度新廠，預計四-五月開始營運，將以供應印度內需為主，會針對工業自動化 PV等產品，將模組運到印度後客製化生產，終極目標希望整個製程都能在當地完成。

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