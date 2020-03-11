美國、日本AM客戶拉貨力道強勁！橙的2月營收年增8.37％　1-2月逆勢成長逾一成

▲橙的電子股份有限公司。（圖／翻攝自橙的官網）

記者楊絡懸／台北報導

胎壓偵測器（TPMS）大廠「橙的」（4554）公布2020年2月合併營收為2160萬元，雖然新冠肺炎（COVID-19）疫情致使中國OEM客戶部分訂單遞延，但受惠於美國、日本AM客戶拉貨力道強勁，貢獻2月營收仍有年增8.37%表現；累計2020年1至2月合併營收為4627萬元，較去年同期成長11.19%。

橙的表示，2月營收表現能持續繳出年增表現，主要受惠美國AM主要客戶通路銷售表現暢旺，進而對TPMS產品備貨力道增溫，加上日本卡車的AM訂單維持每季穩定出貨，為整體營收注入活水，也是橙的積極布局全球TPMS利基型市場的效益顯現。

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受新冠肺炎疫情影響，2月份部份OEM客戶針對新車款TPMS系統產品的拉貨力道及部份訂單遞延出貨。橙的表示，持續積極與主要客戶協調後續出貨時程，隨著主要客戶陸續復工後的拉貨力道增溫，將有助於橙的後續在OEM客戶的出貨表現提升。

橙的透露，由於多年用心經營歐美TPMS市場，並透過新世代TPMS產品以縮減AM通路客戶安裝TPMS產品的時間、同時整合更多車載相關系統的競爭優勢，進一步爭取更多新客戶、新訂單的合作機會，成功於去年下半年獲得多家輪胎通路、汽車百貨通路等長期合作訂單，將持續貢獻整體營運穩定成長的基礎。

此外，橙的認為，中國大型車輛TPMS系統加裝需求的潛在市場龐大，即使目前疫情關係而造成部分客戶拉貨力道減緩，但在復崗後TPMS系統的需求仍會逐步浮現，將創造橙的良好的業務發展空間，並對整體營運帶來正面的挹注。

展望2020年第一季，橙的表示，首季適逢農曆新年工作天數較少影響，加上新冠肺炎疫情使得零售消費的景氣下滑，但仍持續擴大歐美AM及中國OEM市場的布局，有望推升營運規模持續加大，貢獻整體營運繳出亮眼的成績單。

橙的指出，目前除了持續積極將獨家的商用車、曳引車專用定位技術，以及應用於重型卡車、客運等大型車輛，包括中國前三大客車廠鄭州宇通、北汽福田、日本Orange Japan等高技術難度的TPMS系統合作實績，同時也感受到日本、巴西地區等客戶對於橙的TPMS系統訂單詢問的需求，且日本Hitachi訂單也預計在今年下半年逐步貢獻營收，將有助於橙的保持良好的訂單能見度。