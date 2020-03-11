台指期不敵賣壓重挫160點　分析師：短期震盪偏弱、多方須守住年線反攻！

▲台指期3月11日走勢。（圖／取自期交所）

記者余弦妙／台北報導

美股雖然大漲，但台指期今（11）日開盤卻下跌2點，來到10,979點，雖然稍後反彈上攻到11,029點，不過上攻戲碼維持不久，就拉回震盪，甚至在尾盤賣壓湧現，一路下跌來到10,807點，大跌174點，終場以10,821點作收，下跌160點，與現貨相較，逆價差72.75點。展望後市，統一期貨投顧部經理廖恩平分析，疫情在全球蔓延，市場投資信心不足，整體盤勢仍會震盪偏弱。

廖恩平表示，今天的盤勢震盪非常明顯，雖然開盤有往上衝高，但尾盤力道不夠被拉回，再加上近期外資的操作都是偏向一天多一天空的操作，並沒有連續性的方向，而在現貨的部分則是偏向賣超，因此從整體的籌碼來看略為偏空，因此近期的盤勢都還是偏向震盪緩步走低格局。

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廖恩平說，若是從加權指數來看，近幾日都跌破年線，因此多方也會進行抵抗，因此個人認為未來幾天將會是關鍵多方是否能夠守住年線，如果在年線下方震盪太久，就有可能破10年線，這樣對多方比較不利，因此多方應該要進行較大的反彈，不然對後續的走勢來說也是相對不利。

另外，廖恩平也說，目前歐美國家疫情持續失控，並未獲得控制，若是要疫情獲得控制，最快也要到4月初，因此在全球疫情獲得控制前，全球股市都還是呈現波動較大的情況，畢竟目前恐慌情緒都還在，投資人對市場信心也相對不足，因此走勢上還是會偏向震盪偏弱格局。