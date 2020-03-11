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高達91%法國人繼續行親吻禮　女大生：我永遠不會得病

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▲▼新冠肺炎,法國。（圖／達志影像／美聯社）

▲新冠肺炎（COVID-19）疫情下，有高達9成法國民眾會繼續行親吻禮。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐歐洲，沒想到法國人仍繼續近距離行親吻禮！有調查指出，有近8成的法國人會和陌生人握手，甚至有高達9成的人會繼續行親吻禮，且多數人認為只要勤洗手就沒關係，還有法國女大生直呼：「我永遠不會得病。」

根據法媒《BFMTV》9日的報導，有91%的人會繼續親吻對方臉頰打招呼，擔任銀行員的法國民眾Ivan表示，無論對方有無罹患肺炎，都不打算停止親吻或握手等社交禮儀，「這是沒有任何疑問的，我們只需要多洗手，我還繼續握手、親吻，比如說在會議中，我還和陌生人握手。」

另一名受訪學生Salma也說：「這一點不讓我害怕，我知道要避免握手、親吻，但這會讓我們很極端改變生活習慣，因為新冠肺炎而改變，我們現在沒有罹患疾病，也永遠不會得。」

過去的衛生習慣逐漸得到改變，有54%法國人會在飯前洗手，而這個數字從病毒傳播後就開始增加。法國公共輿論研究所主任Francois Kraus指出，「他們經常洗手，但是他們沒有系統的這樣做，這增加染病的風險，好的衛生習慣已被日常親吻握手習慣所代替，我們很難更正他們，很難讓他們系統的從公共衛生部門的建議實施。」

歐洲有衛生部門1日呼籲，停止親吻臉頰式打招呼，避免過份的近距離接觸是防止病毒散播的好方法。法國累計確診數1784人，33人死亡。

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