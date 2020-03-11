飯店冰塊桶越看越眼熟…一捧上手「場面瞬間莊嚴」！　網：進出記得要喊

▲飯店冰塊桶設計太敏感。（圖／翻攝自爆笑公社）



記者黃可昀／綜合報導

有些飯店會提供冰塊桶，讓客人冰鎮酒品、飲料。一名網友日前到飯店住宿，雖然店家有貼心地準備冰塊桶在房內，但它的造型越看越奇怪，有種說不出的熟悉感，直到捧著它到大廳裝冰塊，電梯門一開看到鏡子裡的自己，才頓時恍然大悟。

原PO在臉書社團「爆校公社」貼出照片，一般冰塊桶都是使用金屬或玻璃製作，這間飯店特別不一樣，不僅是白色的塑膠材質，而且也沒設計手拿的握把，他望著圓形的冰塊桶越看越不對勁，直到他捧上手的那一刻，瞬間明白這根本就是偽裝成「骨灰罈」的冰塊桶。

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▲正常的冰桶是金屬製。（示意圖／記者蔡玟君攝）



當原PO拿著冰塊桶行走在走廊、搭乘電梯、抵達大廳，這整個過程都覺得氛圍很異常，冰塊桶少了把手怎麼拿都不對，只好捧著底部，看起來確實很像家屬捧著過世親友的骨灰罈，害他都不敢直視鏡子，直呼「好好的冰塊筒，為什麼不做提把！為什麼是白色！為什麼還得捧著去大廳裝！」

照片曝光一小時就吸引近5000人按讚，網友紛紛回覆，「你要雙手捧著，這才是尊重」、「沒貼照片嗎」、「服務員看到還會給你90度鞠躬敬禮」、「還好沒做玉石材質」、「服務生有幫你撐黑傘嗎」、「為了杜絕冒領冰塊，請將房客大頭照貼在冰桶前方，以利查驗身份」、「轉彎，過門，進出電梯記得要喊。」還有人分享類似經驗，他前幾年搭郵輪也看過這種沒把手的冰塊桶，「完全是圓柱狀，服務人員拿來還雙手捧在肚子，差點跪下來。」

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