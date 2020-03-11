口罩國家隊拚「防疫外交」？經長：視產能「不排除任何可能」

▲經濟部長沈榮津表示，口罩國家隊陸續提升產能，助攻口罩日均產能達到1000萬片以上。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊全球，經濟部組成口罩國家隊，口罩產能成為全球第二大生產國，朝野立委關注口罩能否成為「防疫外交」要角，經濟部長沈榮津今（11）日鬆口表示，四月起口罩日均產能達1300萬片，優先供應國內需求後若有餘裕，不排除任何可能性，經濟部將與外交部洽談。

立委謝衣鳳、陳椒華等質詢表示，台灣製造口罩能量是否能幫助他國，形成「防疫外交」？沈榮津表示，口罩國家隊製作的防疫口罩配給，一向以國內優先為原則，先求穩定供應國內防疫需求，至於是否啟動防疫外交，經濟部會與外交部洽談。

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另外，「口罩實名制2.0」將在明（12）日上線，對於網購防疫口罩須自行負擔7元物流費，不少民眾覺得「太貴、不合理」，經濟部長沈榮津表示，台灣口罩價格相對其他國家是合理的，網購口罩須透過超商業物流協助，要予以「尊重」，希望社會大眾從受益者的角度來看待。

在疫情延燒下，口罩成為重要防疫物資，政府斥資購置的新產線本周日均產量達920萬片，沈榮津表示，口罩配送仍會以實體藥局通路為主，網購則是顧慮上班族沒時間排隊，未來會將實體通路、網路訂購做一致性規劃，每人每周購買片數一致，不會減少實體藥局的配給。

依據經濟部本周與四大超商研商結果，口罩實名制2.0的網購口罩將統一在物流中心包裝，再送至各超商門市，以減輕超商第一線員工的負擔；經濟部也持續在第一線協調物流和付費機制，讓全民能以更便利的方式買到口罩。