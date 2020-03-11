丈夫身亡她也疑似染新冠肺炎　卻因為「封城政策」被迫在家伴屍！

▲女子因為有可能染病，被迫在家伴屍。（圖／示意圖，與本新聞無關／視覺中國）



記者李振慧／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延至全球，義大利目前確診人數達到10,149例，其中631人死亡，成為歐洲疫情最嚴重地區，如今傳出，一名男子疑似感染新冠肺炎身亡，妻子卻因為受限於封城政策無法外出，只能被迫待在家中伴屍。

義大利先前曾傳出，一對姊弟因為封城受困家中，姊姊去世後，弟弟只能被迫與屍體一起關在家中的震撼消息，如今薩沃納省(Savona)也有類似事件發生，博爾蓋托桑托斯皮里托市(Borghetto Santo Spirito)一名男子身亡後，他的妻子也疑似出現新冠肺炎症狀，然而救援人員卻以「罹患潛在傳染疾病」為由，拒絕把屍體移走也不讓她離開家，要她繼續在家等待、至少伴屍24小時。

市長卡內帕(Ciancarlo Canepa)後來證實消息，並且表示整起事件宛如一場惡夢，「我無法用言語來形容這起事件，有多麼令人感覺不愉快」。附近鄰居表示，雖然大家都很擔憂，但非常時期也只能聽從當局政策，「想到這位女士只能獨自在家，陪伴著屍體，卻沒有人可以靠近給予安慰，我們只能期待事情趕快過去，希望大家的關心能傳達給她」。

▼義大利當局下令封城後，街上呈現空蕩蕩景象。（圖／路透社）

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