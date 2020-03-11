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葡萄王生技與上海達爾威策略聯盟　攜手拓展中國大健康市場

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▲葡萄王平鎮廠。（圖／葡萄王提供）

▲葡萄王平鎮廠。（圖／葡萄王提供）

記者姚惠茹／台北報導

葡萄王生技（1707）今（11）宣布與上海達爾威（TST）日前已共同簽定策略合作備忘錄，雙方將合資在上海青浦成立新公司，由TST持股65%，葡萄王生技持股35%，初期合資總金額285萬美金元。

上海達爾威（TST）創立於2013年，總部位於上海，旗下商品主打美妝、美容品及健康食品，並曾榮獲中國質量信得過產品、質量誠信標杆典型企業等榮譽，更在2017、2018年連續兩年被評為上海市青浦區百强優秀企業，是中國最大的社交電商之一，會員人數近900萬人。

請繼續往下閱讀...

葡萄王表示，這次雙方攜手成立新公司，葡萄王預計先投入100萬美金，以35%股權取得一席董事、一席監事，另有二席董事由TST擔任，而公司營運主軸，將結合雙方在研發、製造及通路方面的優勢，由葡萄王生技研發團隊結合TST的理念開發新產品以擴展大健康市場。

葡萄王指出，後續將交由上海葡萄王負責生產，以一站式優質服務，確保產品品質管控，並做好食安把關，而TST則運用其通路優勢及社交電商行銷策略進行商品銷售，而這次的策略聯盟，可望在今年第2季開始發酵，同時為雙方拓展中國大陸市場注入新動能，創造1加1大於2的效益。

葡萄王強調，集團2月整體營收表現亮眼，年成長近45%，母公司台灣葡萄王相較去年同期成長99.71%，子公司葡眾營收也有61.51%的成長率，上海葡萄王則因疫情影響開工時間，造成出貨延滯，2月營收雖不理想，但3月至今復工已達100%，會優先消化已滿載的益生菌產品訂單。

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