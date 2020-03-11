歐洲告急！德國累計1565例確診　梅克爾警告：5800萬國人恐染病

▲ 德國總理梅克爾。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

歐洲新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫，德國病例激增速度驚人，截至今（11日）午已有1565人感染，其中2人死亡。總理梅克爾（Angela Merkel）10日便警告，若不採取有效措施，可能有多達5800萬德國人染病。

德國《畫報》（Bild）報導，梅克爾10日於柏林出席基督教民主黨（CDU）會議時指出，若無法有效防疫，德國8200多萬人中可能有60%至70%將感染新冠肺炎，也就是5800萬人，讓與會人士頓時沉默不語。衛生部長斯帕恩（Jens Spahn）則表示，境內80%個案都屬輕症，幾乎沒有任何症狀。

新冠病毒持續橫掃歐洲大陸，確診病例已經超過1.7萬。德國死亡率約0.1%，中國以外疫情最嚴重的義大利則突破1萬例，死亡人數達631人，使得死亡率來到6%。

義大利疫情緊張，導致政府對全國6000萬人實施封鎖令。英國航空公司決定，停飛所有飛往義大利的航班，也導致許多英國人滯留義國。旅客托馬斯（Samantha Thomas）表示，「我覺得自己被徹底背叛了。英國政府沒有協助減緩疫情，只是喊著『不要恐慌』，但義大利很明顯已經失控了，而我們不知道怎麼逃出去。我們只想回家。」

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。