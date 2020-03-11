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晟德狀告東洋二審再勝訴　擁有精神分裂學名藥相關權利

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▲晟德,順藥,永昕,順藥總經理林榮錦,許瑞寶。（圖／記者姚惠茹攝）

▲晟德董事長林榮錦。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

晟德（4123）今（11）日發出聲明強調，訴請確認與台灣東洋藥品簽署的Risperidone PLGA學名藥委任開發協議的契約關係存在乙案，台灣高等法院二審判決晟德勝訴，再次確認契約有效存在，晟德擁有精神分裂症長效藥物Risperidone PLGA產品的相關權利，並有權要求東洋繼續履約。

晟德表示，晟德作為台灣內服液劑藥品龍頭，自民國92年起即鎖定中樞神經領域，確立為兒童用藥外的開發重點，主要因口服液劑的高順服性，非常適合切入精神分裂症、失智症等用藥市場，且與國際藥廠以錠劑為主的走向做出差異化。

請繼續往下閱讀...

晟德指出，晟德的精神分裂症藥物Risperidone口服液劑首先於民國94年上市，成為中樞神經水劑佈局中的先鋒產品，爾後在該領域除擴展到6種疾病治療類別，也著力開發其他特殊劑型以完善產品組合，其中即包含精神分裂症長效藥物Risperidone PLGA，意即以PLGA微球將Risperidone包覆而成且具有14天長效的微球凍乾粉針。

晟德進一步指出，晟德在民國99年8月17日委託東洋開發Risperidone PLGA，雙方簽訂委任開發協議，約定由晟德按進度分階段向東洋支付2,000萬元委託費，而產品權利為晟德所有，並同意東洋得分享美國市場權利。

晟德說明，惟於民國99年至103年間，晟德業已依約按研究進度、分階段支付東洋共1,250萬元的委託費用，然對於藥品開發至關重要的量產規格製造與最後的技術移轉，東洋多年來不僅研發進度拖延、遲遲未能完成交付，更甚者於民國105年竟罔顧雙方於數年來的履約過程，以及已收訖的開發款項等事實，否認委任開發協議之效力，並宣稱Risperidone PLGA為其旗下產品。

晟德補充，為保護公司與投資人權益，晟德在民國105年7月1日提起訴訟，訴請法院確認上開委託開發合約效力，台北地方法院於民國107年3月1日判決晟德勝訴，惟東洋表示不服，提起上訴，台灣高等法院於二審仍判決晟德勝訴。

晟德強調，對於再度獲得勝訴，晟感謝司法捍衛契約精神，Risperidone PLGA為晟德出資委託東洋開發的產品，雙方簽訂委任開發協議的議約、簽約及履約過程完全合法，不但合約的開發內容、時程與報價皆由東洋所提議，也業經東洋董事會通過，晟德在此嚴正要求東洋恪守誠信，忠實履約。

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