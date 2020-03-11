影／台股閃崩　金融股如何搶便宜？

記者陳心怡／台北報導

近年來，存股話題越來越熱門，存股族也越來越多，不過存股標的那麼多，該如何挑選好股呢？在《財經皓角》節目中，財經作家游庭皓解析該怎麼分辨一檔金融股是否為好的存股標的。

游庭皓表示，金融是屬於特許行業，受到政府機關高度監管，因此跟許多中小型股比起來，相對不容易倒閉，而大家喜歡金融股的原因，不外乎就是殖利率高、穩定配息、跟景氣連動性高，另外金融股的股票單價相對低，因此特別受到小資族喜愛。

游庭皓提到，目前主流的金融存股標的，像是國泰金、富邦金、華南金，可以發現過去十年都有不錯的配息表現，不過配息高不一定代表性價比高，所以最能夠體現實質買進股價和配息比值的，現金股利殖利率才是最好的衡量方式，假如從現金股利殖利率去看，會發現有許多非主流的金融存股標的，像是京城銀、華票、安泰銀、新產，它們長年穩定配息和高殖利率的特性其實也慢慢湧現。

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而主流的存股標大銀行，像是富邦、國泰、兆豐、中信，其實殖利率高於4%，也不過就是這4、5年的事，因此就算這幾年它們表現再亮眼，投資人應該要衡量一下這種高殖利率到底能保持多久。

如果今年想開始布局金融股的投資人，游庭皓建議，可以透過股價淨值比尋找低基期的股票，而方法有兩種，分別是水平比較和垂直比較。水平比較是拿單一個股跟整體類股比較，如果單一個股的淨值比整體類股還低，那麼基期就較低，抗跌性強，可拼向上空間，而目前金融類股淨值比大約在1.05左右。

另一種則是垂直比較，也就是拿現在的「股價淨值比」對照過去，只要比以往低，從長期投資角度其實就值得存。