　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

快訊／統一發票確定增開1組六獎200元、雲端發票500元獎加碼10萬組

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼民眾在宜蘭廣進加油站，花70元隧道式洗車，得統一發票特獎200萬元。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲統一發票。（圖／記者游芳男翻攝）

記者吳靜君／台北報導

小確幸來囉！財政部賦稅署表示，自109年1-2月期起，統一發票每期開出特別獎及特獎各1組，頭獎至六獎3組，另增開六獎200元1組及雲端發票專屬一百萬元獎15組、二千元獎15,000組、五百元獎50萬組。財政部表示，增開1組六獎，增加中獎機會為98.3萬個、加上雲端發票加碼10萬，整體來說增加超過百萬個中獎機會。

財政部賦稅署說明，歷年來各期統一發票中獎獎金皆有逾期未領取情形，為妥善運用統一發票給獎經費，財政部於每年初規劃統一發票每期開獎獎別及組數，係參據前一年度平均每組兌領張數、兌領成長率及當年度預算估算，經審慎估算中獎獎金及手續費後，今(109)年度增開六獎200元組數1組。

請繼續往下閱讀...

此外，為繼續鼓勵民眾索取雲端發票，特別將雲端發票專屬五百元獎由108年9-12月期40萬組調增為50萬組。

財政部賦稅署強調，將於年中注意中獎獎金經費執行情形，倘獎金較為寬裕，將適度調增雲端發票專屬五百元獎組數或六獎組數。根據財政部統計，統一發票每年總計有3千3000多萬個領獎，所以請民眾消費時不忘領取發票外，也多多使用雲端發票，增加中獎機會、增添生活裡的小確幸。

ET快訊
摩鐵開房蔡宜芳...張益贍臉書早曝端倪「錯過的19歲」：合而
超越平時負荷量200％！義大利醫護崩潰　80歲以上患者直接被
蔡壁如：最重開除張益贍黨籍、請蔡宜芳離開
統一發票確定增開1組六獎200元　雲端發票500元獎加碼10
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

劍麟2月營收2.48億元「年減23.2%」！肺炎疫情拖延進度…汽車事業復工率逾8成

葡萄王生技與上海達爾威策略聯盟　攜手拓展中國大健康市場

晟德狀告東洋二審再勝訴　擁有精神分裂學名藥相關權利

快訊／統一發票確定增開1組六獎200元、雲端發票500元獎加碼10萬組

美股期指重挫逾2%！道瓊期指下跌555點　預告今晚美股開盤不妙

自己口罩自己做！台達電架口罩產線明啟用　一天生產3萬片　

「布」口罩出口禁令解除　經部：自12日起開放出口

閎康2月營收2.14億元近六月低點　RA訂單能見度到6月

勞長許銘春：無薪假家數創9年新高　每月最高補貼勞工1.1萬、溯及1／15

防股東發燒堅持參加股東會　金管會要求公司要設「隔離區」

難以相信...女兒半夜突然離世 爸媽沉痛告白：她一定會回來

騎士逆向撞車...狂跳針嗆：怎樣啦 抄球棒想動手！嗆民眾「不爽逆？」

陸客夫婦台灣轉機回祖國避難！　塑膠簾防護傘罩全身...地勤看傻

婁峻碩帥喊「凡凡是我的女神」　以結婚為前提..先認真賺錢 ❤️❤️

20m高空彈跳、刺激天堂盪鞦韆 台南十鼓文化村挑戰心臟極限！

Ella、蔡徐坤假演「開年會吃飯」　Lisa秒信萌答：我也餓了！

大型狗奴天堂！台中「寵物餐廳」　10隻阿金任人摸...她直呼：好療癒

運鈔車「過彎失控」國道3號翻覆！　420萬撒滿地...國道警傻眼：怎撿？

台灣背包客遊印度被趕出旅館！ 因疫情慘變人球...她嘆：很扯

急診醫護訂便當低聲問：有外送嗎？ 老闆秒回「應該的」抵達堅持不收錢

劍麟2月營收2.48億元「年減23.2%」！肺炎疫情拖延進度…汽車事業復工率逾8成

葡萄王生技與上海達爾威策略聯盟　攜手拓展中國大健康市場

晟德狀告東洋二審再勝訴　擁有精神分裂學名藥相關權利

快訊／統一發票確定增開1組六獎200元、雲端發票500元獎加碼10萬組

美股期指重挫逾2%！道瓊期指下跌555點　預告今晚美股開盤不妙

自己口罩自己做！台達電架口罩產線明啟用　一天生產3萬片　

「布」口罩出口禁令解除　經部：自12日起開放出口

閎康2月營收2.14億元近六月低點　RA訂單能見度到6月

勞長許銘春：無薪假家數創9年新高　每月最高補貼勞工1.1萬、溯及1／15

防股東發燒堅持參加股東會　金管會要求公司要設「隔離區」

馬英九「人道關懷」掛嘴邊 楊文嘉：只說結論不負責任！

蔡宜芳爆摩鐵不倫戀　里長爸崩潰：不是她主動！唉…好不容易栽培出博士女兒

台灣蝙蝠測出6冠狀病毒「SARS、MERS都有」　中原大學：免驚！不會直接傳染

勇士季後賽出局！近10年首度單季50敗　拒取消比賽「請球迷自行承擔風險」

學測數學滿分1.4萬人創新高　藍委要教育部一個月內提檢討報告

劍麟2月營收2.48億元「年減23.2%」！肺炎疫情拖延進度…汽車事業復工率逾8成

韓國瑜拋「香港村」吸納人才　黃捷：荒謬！韓就是最大的阻力

新冠肺炎歐洲全面淪陷！ 　《獵鷹與酷寒戰士》上週才到⋯確定二度停拍

三大郵輪股價狂跌2/3變慘業　謝金河：三年難翻身！

「普丁任期歸零」修憲通過　國家不穩需掌權直到2036年

駁火影片曝光！女警遭近距離開槍　驚險閃過...「連開15槍」擊斃兇嫌

財經熱門新聞

油價戰爆發！沙國：4月日產1230萬桶

美股三大期指瘋漲　標普漲到熔斷

加油再等等！專家預估下周油價可能大跌3.8元　創四年新低

快遞包裹實名認證　4月中起嚴格執行

即／美股反彈　道瓊開盤跳漲800點

快訊／統一發票增開1組六獎200元、雲端發票500元獎加碼10萬組

油價閃崩後強彈大漲逾8%　IEA：石油生產國勿玩「俄羅斯輪盤」

加油再等等！專家估下周油價大降3.8元「可望連三降」

黃金多頭　黃金王子教你倒三角投資術

不畏疫情！15金控前2月賺730億

網購口罩加7元物流費不合理？經長沈榮津回應了：「要尊重！」

股市暴漲暴跌　顧立雄送投資人8字訣

澳幣匯價跌破20元...改寫10年新低！　換新台幣5萬多賺4200元

台積電前董娘張淑芬心疼防疫人員　聯手送補品給防疫檢驗所！

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

劉真臉書發文「辛龍傳好消息」！換心用盡人脈「擠進優先順序」

「F奶甜姐」蔡宜芳爆不倫　擁吻襲胸摩鐵煲愛直擊

18台人拒檢　他爆氣：就丟包武漢啊

王又正暴走嗆導播：就是兇你怎麼樣！

劉真搶救1月「體重僅剩3X公斤」

緋聞傳8年！炎亞綸鬆口談跟阿本的關係

劉樂妍天津返台遭爆「送進加護病房」

好市多開賣炸雞！網曝心得：和麥當勞一樣

陳艾琳認了「約過砲」老公也知道！

李來希轟「口罩實名制2.0」加7元運費：把人民當腦殘？

超正嫩妻爬上20歲兒床！他崩潰：那聲音

7嫩模遭騙去金三角「逼做1對1」軟禁！慘淪禁臠崩潰

武漢專機違背台灣橫濱模式　只讓乘客戴口罩...拒穿防護衣

羅志祥突爆分手周揚青…經紀公司首發聲！

第二批包機延誤2小時173人登機

更多

最夯影音

更多
難以相信...女兒半夜突然離世 爸媽沉痛告白：她一定會回來

難以相信...女兒半夜突然離世 爸媽沉痛告白：她一定會回來
騎士逆向撞車...狂跳針嗆：怎樣啦 抄球棒想動手！嗆民眾「不爽逆？」

騎士逆向撞車...狂跳針嗆：怎樣啦 抄球棒想動手！嗆民眾「不爽逆？」

陸客夫婦台灣轉機回祖國避難！　塑膠簾防護傘罩全身...地勤看傻

陸客夫婦台灣轉機回祖國避難！　塑膠簾防護傘罩全身...地勤看傻

婁峻碩帥喊「凡凡是我的女神」　以結婚為前提..先認真賺錢 ❤️❤️

婁峻碩帥喊「凡凡是我的女神」　以結婚為前提..先認真賺錢 ❤️❤️

20m高空彈跳、刺激天堂盪鞦韆 台南十鼓文化村挑戰心臟極限！

20m高空彈跳、刺激天堂盪鞦韆 台南十鼓文化村挑戰心臟極限！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面