快訊／統一發票確定增開1組六獎200元、雲端發票500元獎加碼10萬組

▲統一發票。（圖／記者游芳男翻攝）

記者吳靜君／台北報導

小確幸來囉！財政部賦稅署表示，自109年1-2月期起，統一發票每期開出特別獎及特獎各1組，頭獎至六獎3組，另增開六獎200元1組及雲端發票專屬一百萬元獎15組、二千元獎15,000組、五百元獎50萬組。財政部表示，增開1組六獎，增加中獎機會為98.3萬個、加上雲端發票加碼10萬，整體來說增加超過百萬個中獎機會。

財政部賦稅署說明，歷年來各期統一發票中獎獎金皆有逾期未領取情形，為妥善運用統一發票給獎經費，財政部於每年初規劃統一發票每期開獎獎別及組數，係參據前一年度平均每組兌領張數、兌領成長率及當年度預算估算，經審慎估算中獎獎金及手續費後，今(109)年度增開六獎200元組數1組。

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此外，為繼續鼓勵民眾索取雲端發票，特別將雲端發票專屬五百元獎由108年9-12月期40萬組調增為50萬組。

財政部賦稅署強調，將於年中注意中獎獎金經費執行情形，倘獎金較為寬裕，將適度調增雲端發票專屬五百元獎組數或六獎組數。根據財政部統計，統一發票每年總計有3千3000多萬個領獎，所以請民眾消費時不忘領取發票外，也多多使用雲端發票，增加中獎機會、增添生活裡的小確幸。