自己口罩自己做！台達電架口罩產線明啟用　一天生產3萬片　

▲台達電董事長海英俊。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

自己的口罩自己生產。台達電今（11）日召開法說會，為了使中國大陸廠區復工更順利，在吳江廠架了一條口罩產線，今日完工，明日就可生產，一天生產3萬片，換算下來，一個月生產約90萬片口罩。

台達電董事長海英俊表示，因為中國大陸復工先決條件就是每個作業員要戴口罩，且每天更換，本身就有自動化產線的台達電，因擔心供應不足，在吳江廠區架了一條產線，並陸續解決不織布供應等原料問題，產線今日架好，明天可生產，製造原料比照「醫療級口罩」，預計一天生產3萬片，足夠自用，但不會對外面販售。

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台灣不少科技大廠在中國大陸復工遭遇困難，包括返回廠區人力不足、元件物料短缺、周邊包材缺料等以外，口罩缺乏也成為復工最大難題。因為中國大陸政府擔心廠區復工後，因為群聚人口眾多，又成了另一大傳染源，戴口罩列為復工條件之一。鴻海最先發難，2月中旬便宣布，在土城廠開設口罩生產線，日產100萬張口罩，預計三月中旬啟動生產。

至於大陸地區復工狀況，台達電執行長鄭平表示，由於新冠肺炎（COVID-19）於一月份過年期間陸續爆發，台達電於1月30日成立應變小組，確保相關的產線及供應無虞，目前並未發生嚴重性問題。

鄭平表示，然而疫情對二月業績是有所影響，供應鏈無法準時開工，原料缺貨等，主要廠區復工比例僅60%；然而這些問題陸續解決，截至二月底復工率達90%，但材料還有些短缺，但目前整個客戶都熱絡交貨中，但歐美疫情持續嚴重，第二季和第三季狀況密切在關注中。

至於短缺問題如何解？鄭平表示，二月缺的是機構件，加上大陸供應鏈復工條件不夠，包括口罩不夠用及隔離防範措施不足等，台達電特別協助相關供應鏈解決相關問題，最缺的是包材；進入三月中旬，相關原料陸續已經追上。

