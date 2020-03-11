首爾才爆90人感染群…大邱也有「電話客服中心」淪陷　至少10例確診

▲ 南韓首爾九老區市民接受篩檢。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情本周稍稍取得控制，首都圈卻陷入危機。首爾一家公司電話客服中心爆發群聚感染，已造成90人確診，預料人數還會上升。就在大眾意識到客服中心工作環境可能加速病毒傳播之際，本就屬重災區的大邱也傳出10名客服中心員工確診。

大邱市長權泳臻11日上午說明，隸屬大邱市的5家客服中心各出現1例確診，一度封閉，部分已經恢復作業；非市政府管理的三星電子等私人企業客服中心也有5例確診，目前正進行消毒。

大邱市政府管理的電話客服中心共56家，員工共8202人。當局於上月24日便發函至各客服中心，要求徹底實施防疫工作，大部分員工也配合戴口罩工作，預計調查確診員工是否為新天地教徒，但私人企業客服中心數量仍有待確認。

首爾九老區KOREA辦公大樓11樓電話客服中心8日出現首例確診，截至11日午夜共77名員工及13名員工家屬染病，累計90人，成為首都圈最大感染群。南韓中央災難安全對策本部因此於今午宣布，將對KTV、網咖、夜店、健身房、補習班等群聚感染風險較高的密閉場所提出防疫方針。

KOREA大樓11樓共207名員工，7至9樓客服中心共553名員工，病毒篩檢尚未完成。多名確診員工早在2月底就出現症狀，卻持續正常上下班，期間還曾赴醫院或藥局，直到近日才確診。他們此前全都擠在同個空間內，不戴口罩接聽電話，長期暴露在病毒溫床中，預料確診人數還會增加。

此外，確診員工中有人每天搭乘地鐵通勤，而KOREA大樓最近的2個地鐵站中，屬換乘點的新道林站載客量驚人，導致衛生當局難以確切掌握接觸者。

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