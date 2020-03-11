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「布」口罩出口禁令解除　經部：自12日起開放出口

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▲經濟部表示，口罩國家隊陸續提升產能，助攻口罩日均產能達到1000萬片以上。（圖／記者湯興漢攝）

▲經濟部表示，口罩國家隊陸續提升產能，助攻口罩日均產能達到1000萬片以上。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊全球，口罩成為重要防疫物資，經濟部國貿局今(11)日宣佈，隨著口罩產能逐漸穩定，經中央流行疫情指揮中心同意，明天將開放布口罩輸出，讓國內民眾能寄予海外親友供基本防護使用。

經濟部表示，政府斥資購置的新產線本周日均產量達920萬片，在我國口罩產能逐漸穩定情況下，嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心同意布口罩可以輸出，經濟部配合公告自109年3月12日起至109年4月30日止通案准許出口。

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官員提醒，准許輸出的布口罩是指「梭織或針織布製且不含濾片之口罩」。另為利出口通關，出口人免向經濟部國際貿易局申請輸出許可證，惟應於出口報單「輸出入許可文件號碼」之欄位，填寫免輸出許可證代碼FT999999999998，並應檢附出口貨品確實為布口罩之切結書向海關報關出口。

經濟部國貿局表示，針對防疫所需的口罩，國內本周可達到日均產量920萬片，下周可達1,000萬片；下一批新產線，也將於3月底陸續交機生產。隨著口罩產能持續穩定增加，政府將適時滾動檢討相關機制，使國人更方便取得口罩。

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