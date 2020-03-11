防股東發燒堅持參加股東會　金管會要求公司要設「隔離區」

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者林敬旻攝）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫，外界擔憂6月股東會旺季，人數聚集恐成防疫破口。金管會主委顧立雄今（11）日表示，股東會防疫指引預計下周公布，內容包括避免股東發燒出席股東會，要求設置隔離區，或是舉辦地點爆發社區感染，臨時更換地點。

在疫情尚未見遏止之勢，多位立委擔憂會計師事務所無法派人赴大陸執行審計工作，使得上市櫃公司財報無法如期在3月底出爐，也會影響6月股東會的盈餘分配，且股東會人數聚集恐成防疫破口，希望金管會盡早提出因應措施。

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金管會主委顧立雄今天在財委會上表示，先前與會計事務所討論後，決定可用視訊、郵件等替代查核方式來驗證，目前多數上市櫃公司使用替代查核的方式，進行查核出具報告，至於無法如期完成財報者，需在3月27日前向金管會申請展延，同時也會在公開資訊觀測站以「彙總列表」的方式公告，讓投資人知悉。

金管會證期局局長王詠心表示，年報應該3月底出爐，但受疫情影響，希望延到4月都可以出來。顧立雄也強調，由於年報涉及公司盈餘分配問題，最晚6月底股東會舉行前，年報一定要出來，屆時若財報出不來，股東會依法仍得召開。

至於股東會防疫措施，顧立雄指出，鼓勵盡量採用電子投票的方式，藉此降低股東會出席人數，座位安排上可能以梅花座、1公尺以上距離等方式因應，甚至若有股東發燒，可設隔離區，用直播方式看現場狀況，同時也不影響投票權利，按照現行規定，可委託股務機構、在場股東等行使投票權，並要求錄音、錄影，避免後續爭議。

此外，若疫情擴大、爆發社區感染，由於股東會日期已定而無法更動，顧立雄表示，目前傾向變更股東會地點，且須在公開資訊觀測站公告，同時已請集保研議股東會防疫指引，預計下周就會對外公布。