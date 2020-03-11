台股尾盤翻黑下殺109點！台積電、鴻海跌逾1%　指數失守10,900點

▲ 台股。（圖／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台股今（11）日在區間震盪，早盤最高雖一度上漲84點來到11,088點，但隨後拉回至平盤，直到接近12點40分左右開始大幅重挫，下跌超過百點，終場收在10,893點、下跌109點或1%，成交量1745.64億元。

電子三雄尾盤大幅下挫，拖累加權指數下跌百點，台積電（2330）以302元作收、下跌1.63%；鴻海（2317）收在78.6元、下跌1.01%；股王大立光（3008）收在4385元、下跌2.34%。

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觀察類股表現，水泥、觀光類股收高；電機、電器電纜、油電燃氣、資訊服務類股全日表現弱勢，光電、半導體、電子零組件等類股則在尾盤重挫，跌幅皆逾1%。

美股昨日反彈大漲，而台股今日早盤表現相對淡定、尾盤更大幅走低，台新投顧副總黃文清表示，台股其實在昨天已經先行拉抬，這一段期間以來，亞股對於疫情、利空或利多，常會有領先美股反彈的表現，而美股因時差關係，在亞洲時間晚間才會有反應。

黃文清指出，台股整體盤勢看起來有機會在此震盪打底，未來則是要看會是築底或是破底。而中國大陸在新冠肺炎（COVID-19）的確診人數降低，但還有其他國家還在增加（如義大利、美國），短期要完全解決的機會不大，因此股市還是會比較震盪。

對於投資人操作上的建議，黃文清認為，「藝高人膽大」的投資人可以在震盪過程中來回操作，而較為保守的投資人，則策略性逢低、分批布局，將時間線拉長來看，關注在一些跌深但下半年長期趨勢向上的題材，像是5G建設的上、中、下游產業，都有個股可以留意。